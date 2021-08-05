Начальник Волковысского РОВД: всё началось с появления канала, админы которого уже находились в Польше

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дискредитировать старались всегда, но такие невероятно масштабные методы влияния на электоральную кампанию Беларусь еще не видела. Но это была лишь разминка перед главным днем голосования.