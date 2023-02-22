Чингиз Ахмадов: имидж Беларуси здесь видится только с хорошей стороны

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов. Григорий Азаренок, СТВ:

Рамзан Кадыров и Александр Лукашенко очень хорошо дружат. Они знакомы. Рамзан Ахматович бывал у нас, очень много белорусов едут к вам. Мои знакомые всегда рассказывали только с теплотой. Как вы видите Беларусь, что мы граничим с Украиной? Следите ли за Беларусью, за нашим Президентом?

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:

Да, конечно. Хотелось бы особо сейчас подчеркнуть, что мне сейчас 36 лет, я слежу за мировой политической повесткой, что касается Беларуси… И про каждую страну обязательно появляется какая-то новость, которая подает эту страну только с отрицательной стороны. Имидж Беларуси (по крайней мере здесь) видится только с хорошей стороны. Мы говорим, что молодцы, они смогли сохранить советское наследие, самобытность, у них не появляется каких-то ужасающих новостей. Единственное, чем для меня было это омрачено, – протесты. Я действительно переживал, что это может чем-то плохим закончиться, как в Украине. Я видел провокации, которые устраивали ваши отщепенцы, [экстремистский ресурс]. Они очень похожи на наших, которых спонсируют западные спецслужбы, они держат их просто на крючке, я вас уверяю. Эти люди – натуральные марионетки, которых поматросят и бросят. С другой стороны, какие-то заводы, собственное производство. У нас на прилавках встречаются белорусские товары. Я часто покупаю белорусское сливочное масло. Очень вкусный и качественный продукт. Года три назад наши коллеги из Беларуси приезжали, мы с ними очень хорошо общались.