«Мужчина пускал пыль в глаза». Что может привести к разводу? История белоруски

С семейными кризисами в той или иной степени сталкиваются абсолютно все пары. Но еще каких-то 50 лет назад поводы для развода можно было посчитать по пальцам одной руки. Сейчас триггером может послужить все что угодно. Список взаимных претензий супругов друг другу бывает бесконечен. О том, можно ли предупредить наступление кризиса, как перестать ссориться по пустякам и что делать, если партнер предлагает пожить раздельно, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы в четвертый раз вышли замуж. Скажите, в предыдущие три раза почему не получилось?

Диана Тарусова, вышла замуж в 4-й раз:

Я считаю, что кризиса как такового не существует. Люди придумали сказочку, нужно же о чем-то психологам поговорить. На самом деле, проблемы начинаются только тогда, когда ты понимаешь, что выбрал не своего человека.

Денис Северов, магистр психологии:

В чем-то Диана права. На самом деле, часто психологи, а я как психолог знаю это, придумывают кризисы отношений, кризисы взросления детей, как будто бы действительно пытаясь объяснить какие-то промежуточные этапы, которые проходит каждый человек. Он в отношениях или сам лично проходит эти этапы. Наталья Надольская:

Можно первый раз понять, с одного раза. Вы три раза ничего не поняли. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Три раза ошибались? Диана Тарусова:

Дело в том, что они же шифруются, ведут себя как хамелеоны. Они, так сказать, педалируют тем, что якобы, например, учились не в ГПТУ – как говорила моя бабушка: «Господи, помоги тупому устроиться», а в университете. То есть идет шантаж, манипуляция такая психологическая тонкая. А что нам, девушкам, особо нужно, тем более молоденьким? Боже мой, красивое тело, все мы взрослые люди.