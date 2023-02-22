«Всё у пацанов впереди». Лазуткин рассказал, что змагары собираются создать новое поколение

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Когда мы с вами общались еще в сентябре 2020 года, когда было уже очевидно, что волна пошла на спад, вы тогда предсказывали, что они сейчас снова пойдут на свое нацыянальна-свядомае кола: мова, «Пагоня», сцяг – начнут обучать новое поколение идиотов своим националистическим принципам. Мы видим, небезуспешно. Они уже собираются запрещать русский язык и все остальное.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это же вопрос о демократии. Есть узкая группа, которая контролирует ресурсы [источники признаны экстремистскими – прим. ред.]. Они белорусскоязычные. Они считают, что надо насаждать язык и у нас должен быть один языковой вопрос. Если вы с этим не согласны, значит, вы вне их ресурсов, вне повестки, вы никто. И вот они под себя успешно прогибают этих новых людей. То, что они пытаются сделать, – это отфильтровать новую диаспору, которая появилась в Польше и из них отжать 3 %, которые станут новым поколением змагаров. Потому что там ресурсная база все время сокращается, грызня эта только увеличивается, а язык станет просто поводом (или российский паспорт, или ваши какие-то высказывания, или то, что вы латинку не поддерживаете, не любите). Это же следующая ступенька этой партийной чистки. Так что все у пацанов впереди, мы еще понаблюдаем с удовольствием.
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