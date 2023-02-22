«Всё у пацанов впереди». Лазуткин рассказал, что змагары собираются создать новое поколение

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда мы с вами общались еще в сентябре 2020 года, когда было уже очевидно, что волна пошла на спад, вы тогда предсказывали, что они сейчас снова пойдут на свое нацыянальна-свядомае кола: мова, «Пагоня», сцяг – начнут обучать новое поколение идиотов своим националистическим принципам. Мы видим, небезуспешно. Они уже собираются запрещать русский язык и все остальное.