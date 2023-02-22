Директор чеченской ТРК: предстоит обязательная битва, где мусульмане и христиане объединятся против единого врага

Проект «Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:

Рамзан Ахматович всегда говорит, что мы счастливы, что нам представилась такая возможность выступить против. Если бы отдельно как-то выступали, у нас каких-то больших вооружений, ничего такого нет, но мы в идеологическом плане боролись против них, против этих сатанистов. У нас в религии предсказано, что в конце предстоит обязательная битва, где мусульмане и христиане объединятся против одного единого врага, единым фронтом против него выступят и победят. Мы верим, что эти времена настают или настали.

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