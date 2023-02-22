«Матери с гордостью отправляют своих сыновей». Почему чеченцы готовы до последнего защищать интересы России на СВО?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видим подъем чеченского народа и во время начала СВО, и во время проведения мобилизации. Это огромные очереди. Как удалось добиться такого морального, духовного единения, подъема в защите Отечества, своей малой родины, и большой – Российской Федерации?
Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:
Это результат многолетнего труда, последних 23 лет. Мы вели здесь свою собственную идеологическую работу. Мы во всех аспектах жизни стараемся придерживаться наших национальных устоев, потому что без корней дерево погибает. На нашем телеканале в частности мы всегда рассказываем о религии, об обычаях, традициях. И сейчас, в такой момент, когда не только над нашим государством, а над образом жизни, над нашей идеологией, нашим правом исповедовать свою религию и соблюдать обычаи, традиции и культуру разных народов (и России, и Беларуси) нависла угроза, люди все равно на подсознательном уровне это чувствуют. Они знают, что если там сейчас не отбить эту беду, она обязательно придет в наши дома. Рано или поздно она обязательно придет. Лучше уж на передовой отбить этих людей, указать им свое место, добиться всех этих целей специальной военной операции и покончить с этим.
Я как один из чеченцев скажу. Честное слово, каждый из чеченцев абсолютно убежден, что даже если бы против этих мракобесов воевали бы только чеченцы (без представителей других силовых структур, национальностей), я уверен, что мы смогли бы их победить, потому что это не вояки. Это люди без каких-то моральных ценностей. Они непонятно за что выступают, а мы знаем, за что мы выступаем. И наши матери с гордостью отправляют своих сыновей.
Чингиз Ахмадов:
Я сегодня проверял один специальный репортаж, который посвящен 23 февраля. У женщины четыре сына воюют на передовой, и мать говорит, что если бы у нее было еще четыре сына, она отправила бы их туда. В наших мечетях молятся за наших бойцов, за успех этой специальной военной операции. Постоянно оказывается и гуманитарная помощь, и не только. Жителям освобожденных территорий постоянно отсылаются продукты питания, медикаменты, одежда. Наши бойцы в том числе обеспечиваются всем необходимым.
Помимо этого, наверное, вы знаете, что в Российском университете спецназа готовятся на постоянной основе жители разных регионов РФ. Чтобы вы понимали уровень подготовки в Российском университете спецназа, люди, которые были там подготовлены, несколько раз выигрывали чемпионаты мира среди спецназов всего мира. В том числе они перебили все достижения США, английский спецназ, китайский, спецназы всех западных стран. В Иордании проходили эти выступления. Наши там заняли первые места, это очень серьезное соревнование, и мы там показали уровень. Но главное – даже не подготовка. Я считаю, что главное – это, безусловно, высокий морально-боевой дух, настрой. И он у нас есть, мы готовы защищать свободу в этом государстве.
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