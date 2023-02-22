«Матери с гордостью отправляют своих сыновей». Почему чеченцы готовы до последнего защищать интересы России на СВО?

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:

Это результат многолетнего труда, последних 23 лет. Мы вели здесь свою собственную идеологическую работу. Мы во всех аспектах жизни стараемся придерживаться наших национальных устоев, потому что без корней дерево погибает. На нашем телеканале в частности мы всегда рассказываем о религии, об обычаях, традициях. И сейчас, в такой момент, когда не только над нашим государством, а над образом жизни, над нашей идеологией, нашим правом исповедовать свою религию и соблюдать обычаи, традиции и культуру разных народов (и России, и Беларуси) нависла угроза, люди все равно на подсознательном уровне это чувствуют. Они знают, что если там сейчас не отбить эту беду, она обязательно придет в наши дома. Рано или поздно она обязательно придет. Лучше уж на передовой отбить этих людей, указать им свое место, добиться всех этих целей специальной военной операции и покончить с этим.

Я как один из чеченцев скажу. Честное слово, каждый из чеченцев абсолютно убежден, что даже если бы против этих мракобесов воевали бы только чеченцы (без представителей других силовых структур, национальностей), я уверен, что мы смогли бы их победить, потому что это не вояки. Это люди без каких-то моральных ценностей. Они непонятно за что выступают, а мы знаем, за что мы выступаем. И наши матери с гордостью отправляют своих сыновей.