«Европа постоянно называет Лукашенко последним диктатором Европы». Почему такое высказывание – полное лицемерие?

Проект «Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:

Европа постоянно называет Лукашенко последним диктатором Европы. Кем являются люди, которые такие обвинения в его адрес выдвигают? Это люди, которые установили в Европе диктатуру сатанизма настоящего, потому родители, которые выступают против, чтобы их детям толкали сатаническую идеологию, – их там могу посадить, что угодно с ними сделать.

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