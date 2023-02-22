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«Европа постоянно называет Лукашенко последним диктатором Европы». Почему такое высказывание – полное лицемерие?

22 февраля 2023 18:59
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта специальной военной операции и народное ополчение Беларуси. В гостях политолог Андрей Лазуткин и директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Чингиз Ахмадов.

«Европа постоянно называет Лукашенко последним диктатором Европы». Почему такое высказывание – полное лицемерие?-1

Чингиз Ахмадов, директор Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный»:
Европа постоянно называет Лукашенко последним диктатором Европы. Кем являются люди, которые такие обвинения в его адрес выдвигают? Это люди, которые установили в Европе диктатуру сатанизма настоящего, потому родители, которые выступают против, чтобы их детям толкали сатаническую идеологию, – их там могу посадить, что угодно с ними сделать.

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# Международная политика # общество # Чингиз Ахмадов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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