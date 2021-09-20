«Чем лучше живёт твой сосед, тем лучше идут дела у тебя». Стоит ли Китаю вкладывать деньги в Афганистан?

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Но сейчас Китай вкладывает определенные суммы, как раз таки сотрудничает с новым правительством Афганистана. Там речь идет о довольно больших финансовых вложениях. Как считаете, Китаю насколько выгодно совершать такие шаги экономические? Окупится ли?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Окупится. Чем лучше живет твой сосед, тем лучше идут дела у тебя. Не забывайте, что Китай промышленно развитая страна, даже уже высокотехнологически развитая, но бедная на ресурсы, на земельную площадь, на редкоземельные металлы, нефть, газ. Если посмотреть на карту мира, на Африканский континент. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Китай там доминирует экономически на Африканском континенте. Ирина Новикова:

Не просто доминирует, а куда идут и куда вкладывают деньги, вы посмотрите. Одно дело – создать корпорацию, это все понятно. Но ведь они вкладывают в Африку. А им говорят: у нас месторождения есть, но у нас ничего нет. Ничего не надо, мы все построим. Поэтому стратегически Китай очень правильно выстраивает. Зачем ему дестабилизация на своих границах? Это во-первых. Во-вторых, если будет население богатеть, чью продукцию они будут покупать?

Кирилл Казаков:

Сейчас новость последней недели, что падают акции крупнейшего девелопера, предрекают уже дефолт этой страны, потому что сравнивают ее с тем же самым кризисом, который был в Америке в 2008 году. Это кризис застройки и страховщиков. Сейчас эту же историю пытаются в медиаформате перетянуть на Китай. Ирина Новикова:

Нет, я не думаю, очень большие оптимисты, кто предрекает кризис.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Это попытка журналистов сформировать новую реальность, надеть старые галоши на другие ноги. Алена Сырова:

В чьих это интересах? Александр Ивановский:

В интересах Запада. А кто забрасывает все эти штуки? Почитайте американский сайт Veterans Today американский, там все расписано, как эти дела делается. Сейчас эти ресурсы, которые освободились, переструктурируются, дадут новое ядро, попытаются пойти на новый технологический уклад. Не согласен с тем, что старые виды вооружений не понадобятся. Они понадобятся. И попытаются действовать более точечно и эффективно, в том числе, думаю, с нами. Алена Сырова:

Мы готовимся к войне?

Александр Ивановский:

Хотел бы обратить внимание, вы говорите, что у нас будет война. Поляки рассчитывают создать свою армию, довести до 240 тысяч. Это примерно то, что было в Белорусском военном округе в 1990-е годы. За счет каких ресурсов они будут это делать? За счет освободившихся ресурсов, вот они здесь и появятся. И мы должны видеть, что это играет против нас, на нашу национальную безопасность. Не отвлекаться на локальные вещи, потому что все сделано системно. И они переносят точки. Кстати, может, не только против нас, а и другие точки активизируют. За счет вновь сформированных ресурсов.