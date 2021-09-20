Александр Ивановский: «ШОС создала площадку, на которой можно будет тем или иным образом эти конфликты сглаживать»

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Когда говорили, что в свое время некоторые считали и называли Китай не заслуживающим внимания со стороны Беларуси – сейчас такие же ухмылочки у некоторых есть насчет встреч главы нашего государства. На саммите он пообщался с премьер-министром Пакистана и с главой Ирана. Страны, которые, наверное, заслуживают особого внимания. Нам они могут быть интересны экономически?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Безусловно. Во-первых, в экономике есть такая не установка, а мы всегда говорим, когда учим студентов, чем лучше идут дела у твоего соседа, у твоего партнера, тем успешнее будешь развиваться ты, если ты сотрудничаешь с тем или иным партнером. Пакистан точно так же, как и Индия, и Китай достаточно бурно развивающаяся страна. Иран, конечно, своеобразная страна, но это мощная, это старейшая цивилизация. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как минимум, это ядерная держава. Алена Сырова:

Могут поделиться с нами опытом жизни под санкциями и умением развиваться. Боровик: когда депутаты называли Китай «банановой республикой», Лукашенко говорил, что мы будем выстраивать с ним отношения – подробности здесь. Ирина Новикова:

Да. Поэтому дружить надо со всеми. Когда говорят разворот на Восток – нельзя говорить, что мы развернулись на Восток. Мы сотрудничали достаточно давно с Китаем, мы достаточно давно сотрудничаем с Пакистаном. Я помню, давала интервью по Афганистану, еще помню, мне задают вопрос: вы говорите, что в Афганистане всего 28 километров железной дороги, может быть, 28 тысяч? Я говорю: нет, 28. а это действительно так, это небольшие, так сказать, транспортные пути. Тем не менее мы делали ставку на эту страну, когда создавали сборочное производство в Таджикистане. Для чего? И сейчас, я думаю, мы продолжаем эту стратегию пробовать продвигать нашу сельскохозяйственную технику именно в этот регион. Это, в общем-то, правильно. Я читаю курс международного бизнеса, и обычно филиалы создаются крупных предприятий. Крупные транснациональные корпорации когда создают филиалы в других странах? Когда отдают технологию, которая уже устаревает, но еще может приносить доход. Как мы делаем в Таджикистане – создали сборочное производство и пытаемся продвинуть его в Афганистан, Пакистан...