Александр Ивановский: «ШОС создала площадку, на которой можно будет тем или иным образом эти конфликты сглаживать»

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда говорили, что в свое время некоторые считали и называли Китай не заслуживающим внимания со стороны Беларуси – сейчас такие же ухмылочки у некоторых есть насчет встреч главы нашего государства. На саммите он пообщался с премьер-министром Пакистана и с главой Ирана. Страны, которые, наверное, заслуживают особого внимания. Нам они могут быть интересны экономически?
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Безусловно. Во-первых, в экономике есть такая не установка, а мы всегда говорим, когда учим студентов, чем лучше идут дела у твоего соседа, у твоего партнера, тем успешнее будешь развиваться ты, если ты сотрудничаешь с тем или иным партнером. Пакистан точно так же, как и Индия, и Китай достаточно бурно развивающаяся страна. Иран, конечно, своеобразная страна, но это мощная, это старейшая цивилизация.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как минимум, это ядерная держава.
Алена Сырова:
Могут поделиться с нами опытом жизни под санкциями и умением развиваться.
Боровик: когда депутаты называли Китай «банановой республикой», Лукашенко говорил, что мы будем выстраивать с ним отношения – подробности здесь.
Ирина Новикова:
Да. Поэтому дружить надо со всеми. Когда говорят разворот на Восток – нельзя говорить, что мы развернулись на Восток. Мы сотрудничали достаточно давно с Китаем, мы достаточно давно сотрудничаем с Пакистаном. Я помню, давала интервью по Афганистану, еще помню, мне задают вопрос: вы говорите, что в Афганистане всего 28 километров железной дороги, может быть, 28 тысяч? Я говорю: нет, 28. а это действительно так, это небольшие, так сказать, транспортные пути. Тем не менее мы делали ставку на эту страну, когда создавали сборочное производство в Таджикистане. Для чего? И сейчас, я думаю, мы продолжаем эту стратегию пробовать продвигать нашу сельскохозяйственную технику именно в этот регион. Это, в общем-то, правильно. Я читаю курс международного бизнеса, и обычно филиалы создаются крупных предприятий. Крупные транснациональные корпорации когда создают филиалы в других странах? Когда отдают технологию, которая уже устаревает, но еще может приносить доход. Как мы делаем в Таджикистане – создали сборочное производство и пытаемся продвинуть его в Афганистан, Пакистан...
Кирилл Казаков:
Там хороший рынок, я согласен.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Я бы хотел другой чуть-чуть аспект. Я бы хотел сказать, дополнить, что не кроме России, а вместе с Россией. Это первый принципиальный шаг. Второй момент – я хотел подчеркнуть вопрос, связанный с безопасностью. Регион чрезвычайно сложный, он такой иерархически построенный. Сверху – три больших державы: Китай, США, Россия. Дальше идут региональные лидеры (Турцию тут мы не назвали) – Турция, Иран, Пакистан, Индия. И у каждого свои интересы, свои проекты. Я еще не сказал про ЕС, который вложил почти миллиард долларов в эту структуру в Средней Азии, чтобы туда пробиться каким-то образом. Проблема заключается в том, что все эти страны, чем сильно объединение, имеют несовпадающие в полном объеме интересы. А это источники конфликтов, и поэтому вхождение в ШОС создала площадку, на которой можно будет тем или иным образом эти конфликты сглаживать. Я вот думаю, что, когда мы говорим о результатах всех этих событий, то это очень большое достижение, что участников удалось разместить за одним столом круглым и вести по ним переговоры. Для нас это целый ряд возможностей экономических, политических и так далее.