«Наши противники тоже просто так свой хлеб не едят». Что думает депутат Палаты представителей о международной политике?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я бы хотел вернуться к началу нашей беседы и сказать о том, что мы, безусловно, на мой взгляд, являемся свидетелями создания фактически новой военной геополитической системы мира, когда перегруппировываются силы. Причем мы здесь не просто наблюдатели, а участники. Являемся одной из таких сил. И то, о чем мы говорили сегодня – этот союз Соединенных Штатов, Англии и Австралии, который в первую очередь направлен на сдерживание Китая. Китай здесь тоже не остается в стороне. Он вынужден, и не просто вынужден, а я думаю, что это в интересах китайской политики, сближаться с Россией. Мы видим, какие тесные отношения – таких никогда не было – у России и Китая. Естественно, мы добавляем еще страны ОДКБ, куда входит Республика Беларусь.

Поэтому, конечно, это в том числе и наши интересы – геополитические, военные, экономические. В рамках вот этих важнейших мировых мероприятий, которые мы с вами наблюдали – наши там есть, безусловно. Еще хотелось бы сказать про безопасность. Ведь наши противники тоже просто так свой хлеб не едят. И то, что сегодня огромное количество оружия оставлено было в Афганистане – это тоже не просто так, мы все это понимаем. Это в первую очередь, на мой взгляд, чтобы развязать гражданскую войну, и про это, так скажем, намекали, говорили, по крайней мере, мне читалось это в словах нашего лидера и других лидеров государств – у нашего союзника Таджикистана – чтобы там развязать конфликт. А Таджикистан – это наш союзник, опять же.

Мы – член ОДКБ, и, безусловно, это все, чтобы ослабить двух важнейших мировых игроков – Россию и Китай. И мы здесь тоже определенную роль положительную сыграли, когда отбили такую атаку. Сейчас атака идет туда, на Восток, на эти регионы, чтобы, еще раз повторюсь, создать там затяжной конфликт наподобие того, что сегодня в Украине или такой типа гражданской войны, как была, не дай бог, в Чечне долгое время. Чтобы мы там, наши союзники погрязли в этом всем деле. Поэтому, безусловно, очень важно нам сегодня здесь тоже держать нос по ветру и свое веское слово говорить. А наш Президент, его политический вес в мире достаточно большой – уважаемый человек, с которым встречаются, договариваются. И поэтому наши интересны там тоже есть, непосредственно экономические, военные и политические.

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