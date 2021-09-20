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«Что касается рынка, то это новые продукты». Директор МТС поделился планами компании

20 сентября 2021 18:08
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Новости Беларуси. Новые назначения в дипкорпусе, местной вертикали и министерствах. Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Что касается рынка, то это новые продукты». Директор МТС поделился планами компании-1

Коснулся кадровый день и крупнейшего мобильного оператора страны – там теперь новый директор. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Владислава Андрейченко руководителем МТС. До повышения тот возглавлял Витебский филиал компании. В планах – развиваться технически и совершенствовать работу с клиентами.

«Что касается рынка, то это новые продукты». Директор МТС поделился планами компании-4

Владислав Андрейченко, директор СООО «Мобильные ТелеСистемы»:
Первое, что мы будем продолжать делать, это, наверное, то, ради чего существует любая связь – делать нашу жизнь продуктивнее, удобнее, просто интереснее. И конечно, каждая новая итерация этих улучшений зиждется на новых технологиях. Прежде всего, на скорости интернета. Что касается рынка, то это новые продукты. Безусловно, это рост эффективности, производительности труда внутри компании, чтобы не забывать и о своих работниках.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Владислав Андрейченко # Фотофакт

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