«Что касается рынка, то это новые продукты». Директор МТС поделился планами компании

Коснулся кадровый день и крупнейшего мобильного оператора страны – там теперь новый директор. Александр Лукашенко дал согласие на назначение Владислава Андрейченко руководителем МТС. До повышения тот возглавлял Витебский филиал компании. В планах – развиваться технически и совершенствовать работу с клиентами.

Владислав Андрейченко, директор СООО «Мобильные ТелеСистемы»:

Первое, что мы будем продолжать делать, это, наверное, то, ради чего существует любая связь – делать нашу жизнь продуктивнее, удобнее, просто интереснее. И конечно, каждая новая итерация этих улучшений зиждется на новых технологиях. Прежде всего, на скорости интернета. Что касается рынка, то это новые продукты. Безусловно, это рост эффективности, производительности труда внутри компании, чтобы не забывать и о своих работниках.

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