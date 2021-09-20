Боровик: когда депутаты называли Китай «банановой республикой», Лукашенко говорил, что мы будем выстраивать с ним отношения

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Хотелось бы порассуждать вот о чем. Несколько месяцев назад о разговоре на Восток Президент говорил достаточно серьезно. И, наверное, то, что произошло у нас в конце августа прошлого года, действительно изменило расстановку сил. А когда начинаешь смотреть на то, что происходит в мире, – геополитические союзы, которые создаются, например, на этих выходных скандал между Англией, США и Австралией повлек скандал между Парижем и Вашингтоном, то, наверное, все-таки можно говорить о том, что Восток и Юго-Восток нашей планеты сейчас центр притяжения любого политического интереса. Так ли это?

Вадим Боровик, политолог:

Действительно, даже когда мы говорим об Афганистане, ШОС. Основные интересанты и те страны, которые могут потенциально пострадать или уже пострадали – в плане беженцев, и экономика дестабилизируется в этом регионе – находятся в ШОС. Соответственно, посмотрите, Индия и Китай – две крупнейшие, половина населения планеты. Плюс, если мы еще возьмем экономику, тоже это экономически мощнейшие государства. Поэтому действительно этому региону уделялось всегда серьезное внимание.

Но обратите внимание, что наш Президент, когда некоторые недалекие депутаты еще в Верховном Совете сидели, называли Китай «банановой республикой». Вдумайтесь – сегодня первая экономика мира по определенному критерию подсчета. Тогда еще Лукашенко обратил внимание, что мы будем выстраивать долгосрочные и стратегические отношения с Китаем. И сегодня мы пожинаем плоды этого сотрудничества – это хорошая кредитная линия, это инвестиции в наш реальный сектор экономики (парк «Великий камень»), в принципе, поддержка на международной арене от Китая. То есть грамотно, взвешенно мы вели себя в этом регионе всегда, и это оценено нашими партнерами.

То, что сегодня Беларусь, даже являясь наблюдателем в ШОС – ее голос звучит как полноправного члена, а можно сказать, мы и полноправные участники, потому что мы с Россией Союзное государство, в принципе, у нас все возможности там абсолютно четко и конкретно озвучивать свою позицию. А это касается вопросов экономического сотрудничества, транспорта, безопасности и прочего. Поэтому этот регион будет играть сегодня в мире ключевую роль, и мы правильно сделали, что в свое время увидели потенциал этого региона.