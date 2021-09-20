Боровик о ШОС: для нас это возможность противодействовать тем санкциям, которые приняты в отношении Беларуси

Боровик: когда депутаты называли Китай «банановой республикой», Лукашенко говорил, что мы будем выстраивать с ним отношения – подробности здесь .

Новости Беларуси. Междустрочие заявлений, символизм саммита и геополитическое маневрирование. Какие сигналы для размышления уже получили политики во всем мире? Обсудили в ток-шоу « По существу ».

Вадим Боровик, политолог:

И одна из важных возможностей… Санкции, да? Во-первых, опыт Ирана – это одно, второе – абсолютно верно глава государства отметил – мы должны сегодня, в постпандемийный период… Во-первых, как грамотно прозвучало, что мы сегодня можем использовать потенциал ШОС, в том числе и чтобы спасать человечество от этой чумы. В нашем регионе, хотя бы тем помочь людям. И самое главное – санкции, противодействие санкциям. Сегодня мы можем используя такие крупные региональные структуры, нивелировать последствия санкций. Потому что если мы по транспорту, по какой-то логистике договоримся в рамках региональной структуры, тогда то или иное государство может игнорировать санкции. Поэтому для нас это возможность в том числе и противодействовать тем санкциям, которые приняты в отношении Беларуси.

Александр Ивановский: «ШОС создала площадку, на которой можно будет тем или иным образом эти конфликты сглаживать». Читайте здесь.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Надо бы добавить было бы еще, что это и предложение было – по медицинской части объединиться, чтобы создать борьбу с этими эпидемиями.