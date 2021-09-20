«Мне она всегда нравится». Почему Боровик назвал позицию белорусов самой прагматичной?

Вадим Боровик, политолог:

Всегда надо понимать потенциал войны. Когда мы говорим о Китае, с одной стороны страна очень сильно развивается, с другой, очень сильно зависит от рынка США и очень ресурсозависимая страна. Поэтому есть много нюансов и по Китаю. США – это неограниченная ликвидность, с другой стороны, уязвимость в том плане, что она может в любой момент закончится. Давайте про Беларусь. Наша позиция самая прагматичная в мире. Мне она всегда нравится. Мы приезжаем и говорим: кризис, пандемия закончилась, а мы готовы сегодня, имея российскую лицензию и определенные технологии, продавать вакцину. Сегодня мы сняли визовые ограничения – приезжайте, мы вас привьем. Пожалуйста, продовольствие. Афганистан – хотите кушать? А у нас сельское хозяйство. Целый ряд аспектов. То есть у нас позиция прагматичная.

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