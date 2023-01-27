Чего добились учёные в 2022-м и почему нужно попасть на выставку «Беларусь интеллектуальная»? Узнали в преддверии Дня науки

29 января в Республике Беларусь отмечают День белорусской науки. Чем живет и дышит наука Синеокой, узнали из первых уст. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ученый секретарь Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики Анна Карпенко. Александр Меженный, ведущий:

Чего мы не знаем о вас, об ученых Беларуси?

Анна Карпенко, ученый секретарь Совета молодых ученых НАН Беларуси, научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики:

В Академии наук Беларуси существует Совет молодых ученых. Это отдельно выделенная структура, которая призвана поддерживать, помогать интересам молодых ученых, переводить и на более взрослый уровень. Наверное, этого никто не знает обычно. Александр Меженный:

То есть старички вам завидуют, у них уже все дороги протоптаны, они все умеют. Анна Карпенко:

Молодой ученый – это прежде всего состояние души, а наши более опытные коллеги нас обычно поддерживают. Чем занимается сотрудник лаборатории математической кибернетики?

Анна Карпенко:

Лаборатория математической кибернетики имеет несколько направлений. Тема, над которой я работаю, называется «Компьютерное моделирование потенциальных лекарственных препаратов». Идея проекта состоит в том, чтобы оптимизировать время и затраты на вывод препарата на рынок. Методы суперкомпьютерных технологий, квантовых расчетов, искусственного интеллекта здесь вступают в помощь фармацевтической индустрии, чтобы оптимизировать это процесс и чтобы лекарства делали не 20 лет, а хотя бы 10. Александр Меженный:

10 тоже много. Каждый день что-то меняется. Анна Карпенко:

Много в условиях пандемии, потому что последние события нам показали, что хотелось бы, чтобы решения были более быстрые. В связи с этими событиями, конечно, был дан большой толчок индустрии по созданию лекарственных препаратов. Но в целом 10 лет – это быстро, как показывает история.

Александр Меженный:

В целом в Беларуси все хорошо с молодыми учеными и с разработками, которые они приносят? Я так понимаю, что область практического применения сейчас значительно увеличилась. Анна Карпенко:

Да, сейчас направление белорусской науки сводится к более практикоориентированному. Это не значит, что мы избавляемся от фундаментальных исследований, но большая часть будет направлена на практическую отрасль применения. Александра Каштанова, ведущая:

День белорусской науки на носу. Какими разработками ваших коллег можно уже гордиться, что можно анонсировать? Давайте составим личный топ того, что было изобретено в 2022-м. Какие главные научные изобретения белорусов были выпущены в 2022 году?

Анна Карпенко:

Прежде всего мы гордимся своими разработками. В целом в области медицинской тематики довольно много медицинских разработок, которые выпущены. То система по распознаванию биомедицинских изображений. Систем призвана помочь врачу определиться с решением, есть ли действительно какая-то проблема в снимке или нет. Довольно частая история, что люди поздно узнают о своих заболеваниях, когда им уже невозможно помочь. А насколько было бы лучше, если бы снимки сразу сканировались данной системой и человек получал более развернутый анализ? Часто мы получаем результаты, забираем и уходим. А система для поддержки может улучшить диагностику. Она уже внедряется в белорусские медицинские предприятия. Мы можем получить более точный результат и помочь людям. Александр Меженный:

2023 – год Кота или Кролика? Как считают молодые ученые Беларуси?