Чего добились учёные в 2022-м и почему нужно попасть на выставку «Беларусь интеллектуальная»? Узнали в преддверии Дня науки
29 января в Республике Беларусь отмечают День белорусской науки. Чем живет и дышит наука Синеокой, узнали из первых уст. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ученый секретарь Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси, научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики Анна Карпенко.
Александр Меженный, ведущий:
Чего мы не знаем о вас, об ученых Беларуси?
Анна Карпенко, ученый секретарь Совета молодых ученых НАН Беларуси, научный сотрудник лаборатории математической кибернетики Объединенного института проблем информатики:
В Академии наук Беларуси существует Совет молодых ученых. Это отдельно выделенная структура, которая призвана поддерживать, помогать интересам молодых ученых, переводить и на более взрослый уровень. Наверное, этого никто не знает обычно.
Александр Меженный:
То есть старички вам завидуют, у них уже все дороги протоптаны, они все умеют.
Анна Карпенко:
Молодой ученый – это прежде всего состояние души, а наши более опытные коллеги нас обычно поддерживают.
Чем занимается сотрудник лаборатории математической кибернетики?
Анна Карпенко:
Лаборатория математической кибернетики имеет несколько направлений. Тема, над которой я работаю, называется «Компьютерное моделирование потенциальных лекарственных препаратов». Идея проекта состоит в том, чтобы оптимизировать время и затраты на вывод препарата на рынок. Методы суперкомпьютерных технологий, квантовых расчетов, искусственного интеллекта здесь вступают в помощь фармацевтической индустрии, чтобы оптимизировать это процесс и чтобы лекарства делали не 20 лет, а хотя бы 10.
Александр Меженный:
10 тоже много. Каждый день что-то меняется.
Анна Карпенко:
Много в условиях пандемии, потому что последние события нам показали, что хотелось бы, чтобы решения были более быстрые. В связи с этими событиями, конечно, был дан большой толчок индустрии по созданию лекарственных препаратов. Но в целом 10 лет – это быстро, как показывает история.
Александр Меженный:
В целом в Беларуси все хорошо с молодыми учеными и с разработками, которые они приносят? Я так понимаю, что область практического применения сейчас значительно увеличилась.
Анна Карпенко:
Да, сейчас направление белорусской науки сводится к более практикоориентированному. Это не значит, что мы избавляемся от фундаментальных исследований, но большая часть будет направлена на практическую отрасль применения.
Александра Каштанова, ведущая:
День белорусской науки на носу. Какими разработками ваших коллег можно уже гордиться, что можно анонсировать? Давайте составим личный топ того, что было изобретено в 2022-м.
Какие главные научные изобретения белорусов были выпущены в 2022 году?
Анна Карпенко:
Прежде всего мы гордимся своими разработками. В целом в области медицинской тематики довольно много медицинских разработок, которые выпущены. То система по распознаванию биомедицинских изображений. Систем призвана помочь врачу определиться с решением, есть ли действительно какая-то проблема в снимке или нет. Довольно частая история, что люди поздно узнают о своих заболеваниях, когда им уже невозможно помочь. А насколько было бы лучше, если бы снимки сразу сканировались данной системой и человек получал более развернутый анализ? Часто мы получаем результаты, забираем и уходим. А система для поддержки может улучшить диагностику. Она уже внедряется в белорусские медицинские предприятия. Мы можем получить более точный результат и помочь людям.
Александр Меженный:
2023 – год Кота или Кролика? Как считают молодые ученые Беларуси?
Анна Карпенко:
Мы считаем, что каждый год должен быть Годом науки. Без науки никуда.
Александр Меженный:
Год ученого Кролика. Что будут делать ученые в 2023-м?
Анна Карпенко:
Мы будем продолжать работать над нашими тематиками. Планируем активно заниматься онкологическими заболеваниями. Тренд коронавируса сейчас постепенно спадает. К сожалению, есть вопросы, которые с нами уже долго и пока не видят своего завершения. Наши устремления будут вызваны фундаментальными проблемами, которые существуют в обществе. И, конечно, актуальные направления развития – это беспилотная техника, материаловедение. Они не теряют свою актуальность, в 2023 году, я считаю, будут только более актуальными.
Почему нужно обязательно посетить выставку «Беларусь интеллектуальная»?
Александра Каштанова:
Давайте поговорим про выставку «Беларусь интеллектуальная». Там можно познакомиться с лучшими гаджетами. Расскажите, что еще можно увидеть на этой выставке. Что потрогать?
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Анна Карпенко:
Потрогать можно абсолютно все. Выставка разделена на 14 блоков по разным тематикам. Можно даже что-то съесть, потому что есть блок аграрных разработок. Есть разработки в области техники, есть новые лекарственные препараты, которые вышли только в 2022 году. Есть блок молодежных разработок, где можно увидеть молодежные инициативы Академии наук и белорусских университетов. Можно посмотреть, что нового есть у нас в вооружении, что производится и чего нам ожидать. Обязательно приходите. Можно потрогать все.
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