Контракты на 261 млн рублей были подписаны на Белорусско-Узбекском женском бизнес-форуме

Два дня и коммерческие контракты на общую сумму 261 миллион рублей. А еще 18 документов о двустороннем сотрудничестве. Итоги Белорусско-Узбекского бизнес-форума на пленарном заседании в Витебске озвучила председатель Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Договоренности, закрепленные на бумаге, получат практическую реализацию, что поспособствует расширению сотрудничества между Минском и Ташкентом. В полном соответствии с духом итоговых деклараций предыдущих форумов уже создаются совместные предприятия фармацевтики, успешно реализуются кооперационные проекты в легкой промышленности, запущено производство мяса птицы в Ташкентской области.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Контракты, соглашения, которые подписаны, внушительные суммы заключенных соглашений. Но немаловажно знакомство и сотрудничество. Подводя итог, мы видим, что, конечно, мы вносим свой вклад в дело продвижения тех задач, которые ставят перед нами президенты наших стран.

Перед странами стоит задача – достичь товарооборота в 1 миллиард долларов. К цели постепенно продвигаемся – по итогам 2024 года страны наторговали на 714 миллионов долларов. По словам председателя Сената Олий Мажлиса, правительства приложат все усилия для создания надежной правовой базы, которая позволит успешно реализовать достигнутые на высшем уроне договоренности.