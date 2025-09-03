Лукашенко направил приветствие участникам III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума

Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум служит отправной точкой для новых договоренностей. Это отметил Президент в приветствии, адресованном участникам III Белорусско-Узбекского женского бизнес-форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил символичность встречи в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В те грозные часы белорусы и узбеки плечом к плечу мужественно сражались на фронтах против общего врага. И сегодня между нашими народами нет разделительных линий, а прочные дружеские связи проверены временем. Свидетельством этому является динамичное развитие двусторонних отношений Беларуси и Узбекистана во всех без исключения сферах – от экономики до гуманитарного сотрудничества. Уверен, ставший уже традиционным Женский бизнес-форум послужит отправной точкой для новых договоренностей, которые будут безусловно способствовать укреплению стратегического партнерства между двумя странами и повышению благосостояния их граждан.

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