Филиппо заявил о приступе безумия у Мерца из-за его высказывания о Путине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца произошел приступ безумия. Об этом пишет РИА Новости.

Мерц разместил в соцсети X сообщение агрессивного и воинственного характера в адрес РФ и Владимира Путина. «Приступ безумия!», – высказался на этот счет Филиппо.

По мнению французского политика, Мерц, другие политические деятели ЕС, а также Владимир Зеленский пытаются через провокации добиться отправки войск стран Запада в Украину.

Читайте также:

Песков о заявлении Мерца: его мнение не стоит принимать во внимание

Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить РФ

Отставка Макрона потрясёт дипломатию ЕС и не спасёт Францию – Politico

Фото: Pinterest