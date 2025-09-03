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Филиппо заявил о приступе безумия у Мерца из-за его высказывания о Путине

03 сентября 2025 12:58
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Филиппо заявил о приступе безумия у Мерца из-за его высказывания о Путине-0

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что у канцлера Германии Фридриха Мерца произошел приступ безумия. Об этом пишет РИА Новости.

Мерц разместил в соцсети X сообщение агрессивного и воинственного характера в адрес РФ и Владимира Путина. «Приступ безумия!», – высказался на этот счет Филиппо.

По мнению французского политика, Мерц, другие политические деятели ЕС, а также Владимир Зеленский пытаются через провокации добиться отправки войск стран Запада в Украину.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Путин # Фридрих Мерц

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