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«Ремонты проводятся постоянно». В больницах Минской области осуществляют замену изношенного оборудования

27 января 2023 14:12
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Новости Беларуси. Работа по материально-техническому оснащению медучреждений в Минской области будет продолжена и в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Стоит задача заменить изношенное и устаревшее оборудование, где необходимо, дополнительно закупить аппараты. Кстати, сейчас практически в каждой районной больнице работают кабинеты компьютерной томографии.

Что нового появится в Мядельской больнице? В материале нашего корреспондента Марии Царикевич.

«Ремонты проводятся постоянно». В больницах Минской области осуществляют замену изношенного оборудования-1

В Мядельском районе живет около 25 тысяч человек. Медицинские услуги жители получают на базе ЦРБ и трех сельских участковых больниц, а также в пяти врачебных амбулаториях и 10 ФАПах. В отдаленные населенные пункты выезжают передвижные медицинские комплексы. Помощь доступна каждому жителю райцентра.

«Ремонты проводятся постоянно». В больницах Минской области осуществляют замену изношенного оборудования-4

Ольга Ковешникова, заместитель главного врача Мядельской центральной районной больницы:
За последние несколько лет проведена модернизация фасада стационара здания, текущие ремонты проводятся постоянно. Проведен ремонт помещения под будущую установку КТ-аппарата.

Подробнее в видеоматериале.

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# Медицинское оборудование # общество # Ольга Ковешникова # Мария Царикевич # Дмитрий Карпович # Славомир Таразевич # Виктория Малько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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