«Ремонты проводятся постоянно». В больницах Минской области осуществляют замену изношенного оборудования

Новости Беларуси. Работа по материально-техническому оснащению медучреждений в Минской области будет продолжена и в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Стоит задача заменить изношенное и устаревшее оборудование, где необходимо, дополнительно закупить аппараты. Кстати, сейчас практически в каждой районной больнице работают кабинеты компьютерной томографии.
Что нового появится в Мядельской больнице? В материале нашего корреспондента Марии Царикевич.
В Мядельском районе живет около 25 тысяч человек. Медицинские услуги жители получают на базе ЦРБ и трех сельских участковых больниц, а также в пяти врачебных амбулаториях и 10 ФАПах. В отдаленные населенные пункты выезжают передвижные медицинские комплексы. Помощь доступна каждому жителю райцентра.
Ольга Ковешникова, заместитель главного врача Мядельской центральной районной больницы:
За последние несколько лет проведена модернизация фасада стационара здания, текущие ремонты проводятся постоянно. Проведен ремонт помещения под будущую установку КТ-аппарата.
Подробнее в видеоматериале.
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