«Ремонты проводятся постоянно». В больницах Минской области осуществляют замену изношенного оборудования

Новости Беларуси. Работа по материально-техническому оснащению медучреждений в Минской области будет продолжена и в 2023 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Стоит задача заменить изношенное и устаревшее оборудование, где необходимо, дополнительно закупить аппараты. Кстати, сейчас практически в каждой районной больнице работают кабинеты компьютерной томографии.

Что нового появится в Мядельской больнице? В материале нашего корреспондента Марии Царикевич.