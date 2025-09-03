У ChatGPT произошёл глобальный сбой 3 сентября

На территории стран Евросоюза отмечаются сбои в работе ChatGPT, пишет РИА Новости.

Согласно данным Downdetector, отслеживающим нарушения в работе интернет-платформ, первая информация о сбоях в работе чата поступила утром 3 сентября. На территории Нидерландов направлено 1 500 запросов о проблемах в работе нейросети. В том числе неполадки фиксируются на территории Британии, Италии, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Швеции и других стран объединения. Также о сбоях сообщили жители Индии и Японии.

Рядом пользователей отмечены ошибки в работе мобильного приложения и интернет-сайта разработчика – компании OpenAI.

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