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У ChatGPT произошёл глобальный сбой 3 сентября

03 сентября 2025 11:16
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У ChatGPT произошёл глобальный сбой 3 сентября-0

На территории стран Евросоюза отмечаются сбои в работе ChatGPT, пишет РИА Новости.

Согласно данным Downdetector, отслеживающим нарушения в работе интернет-платформ, первая информация о сбоях в работе чата поступила утром 3 сентября. На территории Нидерландов направлено 1 500 запросов о проблемах в работе нейросети. В том числе неполадки фиксируются на территории Британии, Италии, Польши, Германии, Франции, Бельгии, Швеции и других стран объединения. Также о сбоях сообщили жители Индии и Японии.

Рядом пользователей отмечены ошибки в работе мобильного приложения и интернет-сайта разработчика – компании OpenAI.

Фото: Pinterest

# It-технологии

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