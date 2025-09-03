В Минске стартовал Кубок Победы по пляжному волейболу

Кубок Победы в белорусской столице. 3 сентября на площадке возле Дворца спорта, стартовал представительный международный турнир по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первыми в борьбу вступили женщины. В стартовых играх уверенные победы одержали Анастасия и Екатерина Гармаш из саратовского «Протона», а также Анастасия Барсук и Дарья Павлова из «Заречья-Одинцово». Нашу страну представляют Надежда Тишкова и Ольга Абраменко – первый матч белоруски начнут в 16:40.

В мужском турнире болеем за чемпионов страны, призеров этапа чемпионата России Александра Дедкова и Павла Петрушко. Первый матч наши парни проведут 4 сентября против спортсменов из Санкт-Петербурга Никиты Эверта и Ильи Щелкунова. Вторую встречу предварительного этапа белорусы сыграю против москвичей Константина Семенова и Вячеслава Красильникова. Матчи плей-офф пройдут 4 сентября, а на следующий день узнаем медалистов.

В заключительный день состоится Кубок Вызова, игра в формате 4х4, где сильнейших определят спортсмены классического и пляжного волейбола.