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Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?

27 января 2023 14:28
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Шаг в профессию. Проект «Студент на один день» набирает обороты. Индустриально-педагогический колледж распаковывает для старшеклассников перспективные специальности. Под четким руководством преподавателей и старшекурсников можно попробовать себя в деле и найти свое. А начинается профориентация с индивидуального тестирования.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-1

Елена Миранович, преподаватель Индустриально-педагогического колледжа:
Первый этап проходит в школе. Определяют тип профессии, который подходит больше им. Ну, к примеру, человек-техника, человек-человек. Мы предлагаем им сделать такой атлас «Профессии моей семьи» посмотреть, бабушка, дедушка какой профессии, папа, мама. Какими качествами должен обладать работник? Определяет сам, кем же я хочу быть.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-4

Сегодня в программе строительный профиль, который востребован во все времена. Вместе с учениками столичной 201-й школы изучаем систему автоматизированного проектирования зданий BIM! С такой технологией что нам стоит дом построить?

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-7

Кристина Кислюк, педагог BIM-технологий и информационных технологий Индустриально-педагогического колледжа:
Обычное проектирование – это, грубо говоря, 3D-модель, а наше – это полная информационная 3D-модель. Можете щелкнуть на стену и посмотреть, из какого материала стена, сколько слоев в стене, какого цвета, какого размера, где его купить. Буквально 30 минут, и все получают зачеты свои. Они поймут систему обучения, поймут, их это или не их.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-10

Даниил Гришкевич, учащийся 3 курса Индустриально-педагогического колледжа:
Я показываю ребятам такую программу, как Revit. Мы создаем полноценные дома, которые по итогу можно воплощать в реальный проект. Дизайнеры, архитекторы многие в этих программах работают и в дальнейшем свои проекты выставляют, продают, реализовывают.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-13

Артем Сацук, учащийся 9 класса СШ № 201 г. Минска:
То, что нам сейчас показали, нахожу очень интересным. Возможно, пойду по этой специальности. Я бы хотел построить первый небоскреб.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-16

Коробку построили. Но какое жилье без проводки и сантехники? Как работают приборы умного дома, проведем расследование в электромонтажной мастерской. Здесь готовят хаус-мастеров высокого уровня. Обучение идет с новейшим оборудованием, которое устанавливается в современных домах.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-19

Александр Орловский, мастер производственного обучения Индустриально-педагогического колледжа:
Они обучаются проводке освещения, электроснабжению зданий. Очень широкий профиль. Большинство выпускников идет на отработку в какие-то ЖЭСы, на различные строительные объекты.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-22

Александр Березун, учащийся 9 класса СШ № 201 г. Минска:
Мне понравились новые технологии для умного дома, что свет включается и выключается, когда мы подходим, датчик это видит. Интересно тут все, объясняют преподаватели хорошо.

И напоследок новинка! Релиз только для вас. Специальность «Строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий и сооружений» – вектор будущего. Ныряем с головой в лабораторию.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-25

Александр Орловский:
Две установки и с солнечными коллекторами. Принцип их работы заключается в преобразовании солнечной энергии, которая поступает на солнечную батарею, в тепловую. Можем сравнить энергоэффективность одного устройства и второго. Уже подогретая вода поступает в бак, где она аккумулируется, тем самым у нас происходят более малые затраты электроэнергии и экономия.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-28

Заинтересованных школьников ожидает экскурсия в экотехнопарк «Волма» и визит в строительную организацию, чтобы прочувствовать профессию на все 100 и сделать умный выбор. Также можно попробовать себя в роли сварщика, дизайнера мебели, экскурсовода и других.

Елена Миранович:
Больше всего поступает на организацию гостиничных услуг, очень востребованная специальность. Технический труд и черчение у нас в этом году будет целевая подготовка.

Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?-31

День открытых дверей в Индустриально-педагогическом колледже проходит два раза в месяц. Во время школьных каникул каждый день в 12 часов. Ознакомиться с расписанием можно на сайте. Все дополнительные заявки учитываются. И помните – выбрав профессию по душе, вам не придется работать ни дня.

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