Проект «Студент на один день» набирает обороты. С какими специальностями знакомят в Индустриально-педагогическом колледже?
Шаг в профессию. Проект «Студент на один день» набирает обороты. Индустриально-педагогический колледж распаковывает для старшеклассников перспективные специальности. Под четким руководством преподавателей и старшекурсников можно попробовать себя в деле и найти свое. А начинается профориентация с индивидуального тестирования.
Елена Миранович, преподаватель Индустриально-педагогического колледжа:
Первый этап проходит в школе. Определяют тип профессии, который подходит больше им. Ну, к примеру, человек-техника, человек-человек. Мы предлагаем им сделать такой атлас «Профессии моей семьи» – посмотреть, бабушка, дедушка какой профессии, папа, мама. Какими качествами должен обладать работник? Определяет сам, кем же я хочу быть.
Сегодня в программе строительный профиль, который востребован во все времена. Вместе с учениками столичной 201-й школы изучаем систему автоматизированного проектирования зданий BIM! С такой технологией что нам стоит дом построить?
Кристина Кислюк, педагог BIM-технологий и информационных технологий Индустриально-педагогического колледжа:
Обычное проектирование – это, грубо говоря, 3D-модель, а наше – это полная информационная 3D-модель. Можете щелкнуть на стену и посмотреть, из какого материала стена, сколько слоев в стене, какого цвета, какого размера, где его купить. Буквально 30 минут, и все получают зачеты свои. Они поймут систему обучения, поймут, их это или не их.
Даниил Гришкевич, учащийся 3 курса Индустриально-педагогического колледжа:
Я показываю ребятам такую программу, как Revit. Мы создаем полноценные дома, которые по итогу можно воплощать в реальный проект. Дизайнеры, архитекторы многие в этих программах работают и в дальнейшем свои проекты выставляют, продают, реализовывают.
Артем Сацук, учащийся 9 класса СШ № 201 г. Минска:
То, что нам сейчас показали, нахожу очень интересным. Возможно, пойду по этой специальности. Я бы хотел построить первый небоскреб.
Коробку построили. Но какое жилье без проводки и сантехники? Как работают приборы умного дома, проведем расследование в электромонтажной мастерской. Здесь готовят хаус-мастеров высокого уровня. Обучение идет с новейшим оборудованием, которое устанавливается в современных домах.
Александр Орловский, мастер производственного обучения Индустриально-педагогического колледжа:
Они обучаются проводке освещения, электроснабжению зданий. Очень широкий профиль. Большинство выпускников идет на отработку в какие-то ЖЭСы, на различные строительные объекты.
Александр Березун, учащийся 9 класса СШ № 201 г. Минска:
Мне понравились новые технологии для умного дома, что свет включается и выключается, когда мы подходим, датчик это видит. Интересно тут все, объясняют преподаватели хорошо.
И напоследок новинка! Релиз только для вас. Специальность «Строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий и сооружений» – вектор будущего. Ныряем с головой в лабораторию.
Александр Орловский:
Две установки и с солнечными коллекторами. Принцип их работы заключается в преобразовании солнечной энергии, которая поступает на солнечную батарею, в тепловую. Можем сравнить энергоэффективность одного устройства и второго. Уже подогретая вода поступает в бак, где она аккумулируется, тем самым у нас происходят более малые затраты электроэнергии и экономия.
Заинтересованных школьников ожидает экскурсия в экотехнопарк «Волма» и визит в строительную организацию, чтобы прочувствовать профессию на все 100 и сделать умный выбор. Также можно попробовать себя в роли сварщика, дизайнера мебели, экскурсовода и других.
Елена Миранович:
Больше всего поступает на организацию гостиничных услуг, очень востребованная специальность. Технический труд и черчение – у нас в этом году будет целевая подготовка.
День открытых дверей в Индустриально-педагогическом колледже проходит два раза в месяц. Во время школьных каникул каждый день в 12 часов. Ознакомиться с расписанием можно на сайте. Все дополнительные заявки учитываются. И помните – выбрав профессию по душе, вам не придется работать ни дня.
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