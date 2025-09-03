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Отставка Макрона потрясёт дипломатию ЕС и не спасёт Францию – Politico

03 сентября 2025 12:34
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Отставка Макрона потрясёт дипломатию ЕС и не спасёт Францию – Politico-0

В случае отставки Эмманюэля Макрона с поста президента Франции проблемы страны не решатся, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

Издание указывает на пребывание французской политики в состоянии паралича. На фоне этого обсуждение потенциальной отставки Макрона начало вестись открыто. И, если для евродипломатии уход Макрона мог бы стать «землетрясением», то улучшение положения Пятой республики остается маловероятным. Госдолг Парижа достиг рекордных показателей, говорится в материале.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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