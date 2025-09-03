На Солнце завершён 10-дневный период всплеска солнечной активности

Вспышечная обстановка на Солнце нормализуется, пишет ТАСС.

Всплеск солнечной активности фиксировался в течение 10 дней. Со 2 сентября на Солнце начали стремительно истощаться запасы вспышечной энергии, ослабляются активные области. А сохраняющиеся пятна на Солнце в массе своей, утратив энергетический потенциал, являются руинами.

По предположению ученых, в течение нескольких суток еще будет сохраняться повышенная фоновая активность по причине вспышек низкого уровня C.

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