Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?

Все хорошо знают, какую важную роль играет электроэнергия в быту. Однако, оказывая огромную помощь людям, она таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает правила безопасности или пренебрегает ими. Особенно это касается детей.

Артур Смушко, инспектор Минского МРО по надзору за электроустановками Районной энергогазинспекции № 2:

В последнее время участились случаи попадания под напряжение детей школьного и дошкольного возраста при проникновении их в электроустановки, а также при осуществлении рыбной ловли с применением телескопических удочек в местах прохождения воздушных линий электропередач.

Незнание элементарных правил может привести к трагедии. А главная причина – это шалость, приближение или прикосновение к оборванным или провисшим проводам.

Артур Смушко:

Детский электротравматизм на объектах потребителей имеет место там, где эксплуатация установок и, в частности, воздушных линий, находится на низком уровне. Детский электротравматизм в быту чаще всего происходит из-за отсутствия надлежащего присмотра за детьми. Убедительно просим учителей школ, родителей, воспитателей детских садов использовать эту информацию в работе с детьми. Если в сознании ребенка будет сформировано убеждение, что электроустановка – это источник повышенной опасности, то это предотвратит дальнейший травматизм детей.

В отопительный сезон люди зачастую пренебрегают правилами использования газового оборудования, что приводит к травмам или даже летальному исходу. Так, к слову, в 2022 году произошло два случая отравления угарным газом в Минске и Минском районе, в котором пострадали четыре человека.

Ольга Давыдова, инспектор минского МРО по газовому надзору:

Основными причинами таких нарушений явилось совокупность таких факторов, как необеспечение притока воздуха для работы газоиспользующего оборудования, так и закрытие приточных клапанов. А также игнорирование пользователями газа, отключение газоиспользующего оборудования, срабатывание автоматики при появлении угарного газа либо обратной тяги. И, конечно же, несвоевременное проведение технического обслуживания. Все эти факторы приводят к отравлению угарным газом.