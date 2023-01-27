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Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?

27 января 2023 14:16
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Все хорошо знают, какую важную роль играет электроэнергия в быту. Однако, оказывая огромную помощь людям, она таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает правила безопасности или пренебрегает ими. Особенно это касается детей.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-1

Артур Смушко, инспектор Минского МРО по надзору за электроустановками Районной энергогазинспекции № 2:
В последнее время участились случаи попадания под напряжение детей школьного и дошкольного возраста при проникновении их в электроустановки, а также при осуществлении рыбной ловли с применением телескопических удочек в местах прохождения воздушных линий электропередач.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-4

Незнание элементарных правил может привести к трагедии. А главная причина – это шалость, приближение или прикосновение к оборванным или провисшим проводам.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-7

Артур Смушко:
Детский электротравматизм на объектах потребителей имеет место там, где эксплуатация установок и, в частности, воздушных линий, находится на низком уровне. Детский электротравматизм в быту чаще всего происходит из-за отсутствия надлежащего присмотра за детьми. Убедительно просим учителей школ, родителей, воспитателей детских садов использовать эту информацию в работе с детьми. Если в сознании ребенка будет сформировано убеждение, что электроустановка – это источник повышенной опасности, то это предотвратит дальнейший травматизм детей.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-10

В отопительный сезон люди зачастую пренебрегают правилами использования газового оборудования, что приводит к травмам или даже летальному исходу. Так, к слову, в 2022 году произошло два случая отравления угарным газом в Минске и Минском районе, в котором пострадали четыре человека.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-13

Ольга Давыдова, инспектор минского МРО по газовому надзору:
Основными причинами таких нарушений явилось совокупность таких факторов, как необеспечение притока воздуха для работы газоиспользующего оборудования, так и закрытие приточных клапанов. А также игнорирование пользователями газа, отключение газоиспользующего оборудования, срабатывание автоматики при появлении угарного газа либо обратной тяги. И, конечно же, несвоевременное проведение технического обслуживания. Все эти факторы приводят к отравлению угарным газом.

Неправильное использование электроприборов может быть смертельно опасным. Как обезопасить себя и детей?-16

Во избежание отравления филиал «Госэнергогазнадзора» рекомендует установить сигнализатор угарного газа, который вовремя уведомляет об утечке. Также организация предупреждает о том, что участились случаи появления лжегазовиков, которые по завышенной стоимости продают аппараты и проверяют системы вентиляции.

Берегите себя и своих близких! Соблюдайте правила пользования газа в быту и остерегайтесь мошенников. А также учите детей, как нужно правильно обращаться с электричеством!

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# Правила безопасности # общество # Артур Смушко # Ольга Давыдова # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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