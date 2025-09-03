Песков о заявлении Мерца: его мнение не стоит принимать во внимание

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца, что Женева – подходящее место в качестве переговорной площадки Москвы и Киева. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, после многократных резких высказываний Мерца о Владимире Путине мнение немецкого политика о месте проведения переговоров по Украине не стоит принимать во внимание.

Ранее Мерцем Путин был назван «военным преступником».

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