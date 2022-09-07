«Настало их время проявить себя». В БРСМ пообещали помочь сидевшим за протесты, когда их отпустят по амнистии

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если коротко, инициатива Президента по амнистии. Там много молодых людей, которые попали за протестные какие-то акции, преступления. Союз молодежи готов, если будет принято решение по тому или иному человеку, взять его в оборот, поговорить, поработать, привлечь к таким мероприятиям, чтобы люди не чувствовали себя в социуме кинутыми.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Мне кажется, что в своем вопросе вы уже частично раскрыли потенциал организации, который необходимо реализовывать. Буквально в начале года мы проехали ряд исправительных учреждений, где находились молодые люди, еще не достигшие даже совершеннолетия. Но уже отбывающие определенные наказания в условиях ограничения свободы. Мы знаем, что существует много проблем, в том числе по развитию наркопотребления. И, общаясь с ними, понимаешь, что человека вовремя, наверное, в хорошем смысле слова не взяли в оборот. И мы в том числе, общественники, общественные организации не указали на те последствия, которые могут наступить, если молодой человек совершит ошибку, выберет ненужную дорогу. Я считаю, что не все, но есть люди, которые, наверное, в 2020 году не понимали, что такое БЧБ-тряпка, что такое коллаборационизм. Они не понимали, какую беду могли совершить через них люди, которые совершенно не разделяют национальных ценностей. Для них совершенно неважно, будет Беларусь единой, суверенной, независимой и сильной или это будет раздробленное квазигосударство.