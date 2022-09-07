«Настало их время проявить себя». В БРСМ пообещали помочь сидевшим за протесты, когда их отпустят по амнистии
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Если коротко, инициатива Президента по амнистии. Там много молодых людей, которые попали за протестные какие-то акции, преступления. Союз молодежи готов, если будет принято решение по тому или иному человеку, взять его в оборот, поговорить, поработать, привлечь к таким мероприятиям, чтобы люди не чувствовали себя в социуме кинутыми.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Мне кажется, что в своем вопросе вы уже частично раскрыли потенциал организации, который необходимо реализовывать. Буквально в начале года мы проехали ряд исправительных учреждений, где находились молодые люди, еще не достигшие даже совершеннолетия. Но уже отбывающие определенные наказания в условиях ограничения свободы. Мы знаем, что существует много проблем, в том числе по развитию наркопотребления. И, общаясь с ними, понимаешь, что человека вовремя, наверное, в хорошем смысле слова не взяли в оборот. И мы в том числе, общественники, общественные организации не указали на те последствия, которые могут наступить, если молодой человек совершит ошибку, выберет ненужную дорогу. Я считаю, что не все, но есть люди, которые, наверное, в 2020 году не понимали, что такое БЧБ-тряпка, что такое коллаборационизм. Они не понимали, какую беду могли совершить через них люди, которые совершенно не разделяют национальных ценностей. Для них совершенно неважно, будет Беларусь единой, суверенной, независимой и сильной или это будет раздробленное квазигосударство.
Поэтому как раз трудовые акции и посещение этих комплексов необходимо прежде всего нацеливать в такие уязвимые категории молодых людей, в том числе и тех, которые уже оступились. Посмотрев на это, рядом Логойск, где наша Генеральная прокуратура проводит раскопки, где были выявлены огромные количества жертв того ужасного события от рук фашистов, наших граждан, которые были жестоким образом уничтожены. Показав, под какими знаменами все проводилось, я уверен, им не просто должно стать стыдно, они должны покаяться. И как отметил мудрый глава государства, если человек признал свою вину, он покаялся, он понял, что он нанес ущерб. И, наверное, можно рассмотреть возможность его социализации. Но, конечно, надо наблюдать. Среди этих ребят есть настоящие отъявленные предатели. И для этого необходимо, конечно, посмотреть, насколько люди осознали. Тех, кто оступился, мы поддержим. И поможем им в социализации, понимании того, что ими манипулировали. И, наверное, сейчас настало их время проявить себя. Таким образом продемонстрировав и свою лояльность стране, и преданность нашим национальным интересам. Чтобы эти люди, наверное, гордились нашей страной. И им не было больше стыдно так, как стыдно сейчас за содеянное в 2020 году и последующие годы, акции, которые были направлены, по сути дела, на развал нашего государства.
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