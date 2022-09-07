В каком случае польские войска поддержат Украину и причём тут Британия? Ответил Лазуткин

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Во время спецоперации российская армия и народной республики перемалывают войска ВСУ. Но что будет, когда их перемелют? Что мешает той же англичанке, которая управляет польским правительством, польскую армию бросить на Украину?

Андрей Лазуткин, политолог:

Думаю, там есть несколько вариантов развития событий.

Григорий Азаренок:

Немцы поляков вообще ненавидят. Они будут только за.

Андрей Лазуткин:

Если происходит быстрый развал фронта, резкое движение России к Киеву, конечно, будут вводиться польские контингенты, чтобы ограничить российскую сферу контроля. Потому что если они ничего не введут, то Россия может в случае разгрома основной сухопутной группировки просто дойти до западной границы Украины. Если бы это было так. Но это только один из вариантов. Если этого не произойдет, думаю, поляки тоже войска вводить не будут, потому что это нарушает баланс в Европе. Даже действия Штатов сегодня довольно сдержанные. Они стараются на словах, на заявлениях не провоцировать Россию на дальнейшие военные эскалации.