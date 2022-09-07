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В каком случае польские войска поддержат Украину и причём тут Британия? Ответил Лазуткин

07 сентября 2022 19:15
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим лишение гражданства для беглых и амнистию от Александра Лукашенко. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Во время спецоперации российская армия и народной республики перемалывают войска ВСУ. Но что будет, когда их перемелют? Что мешает той же англичанке, которая управляет польским правительством, польскую армию бросить на Украину?  

Андрей Лазуткин, политолог:  
Думаю, там есть несколько вариантов развития событий.  

Григорий Азаренок:  
Немцы поляков вообще ненавидят. Они будут только за.  

Андрей Лазуткин:  
Если происходит быстрый развал фронта, резкое движение России к Киеву, конечно, будут вводиться польские контингенты, чтобы ограничить российскую сферу контроля. Потому что если они ничего не введут, то Россия может в случае разгрома основной сухопутной группировки просто дойти до западной границы Украины. Если бы это было так. Но это только один из вариантов. Если этого не произойдет, думаю, поляки тоже войска вводить не будут, потому что это нарушает баланс в Европе. Даже действия Штатов сегодня довольно сдержанные. Они стараются на словах, на заявлениях не провоцировать Россию на дальнейшие военные эскалации.  

В каком случае польские войска поддержат Украину и причём тут Британия? Ответил Лазуткин-1

Григорий Азаренок:  
Решили не признавать спонсором терроризма, но при этом дают команду ВСУ по-прежнему бомбить АЭС Запорожскую.  

Андрей Лазуткин:  
Команды ВСУ может давать и Великобритания. То, что мы видим, эти две западные линии, они сильно отличаются. Британия, нынешний премьер, Лиз Трасс, – это отморозки. Если со Штатами есть понимание того, что сегодня мы делаем вот это, а завтра будет ядерная война, то с британцами такого понимания нет. У них стратегия – это постоянная эскалация. То есть мы сделаем еще хуже, потом еще. Если брать конкретно Польшу, то там будут бороться два вектора. С одной стороны Британия: давайте туда кинем ваши войска. Может, частные военные компании тоже есть. Может, что-то еще придумают.  

Григорий Азаренок:  
Больше всего наемников-поляков. И советского вооружения передала больше всего Польша.  

Андрей Лазуткин:  
Если польскую линию будут усиливать, это будет дело рук Британии. Штаты все-таки просчитывают все-таки больше вариант сдерживания России.  

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# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Лиз Трасс # Фотофакт

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