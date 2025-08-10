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В Беларуси намолочено 5 млн тонн зерна вместе с рапсом

10 августа 2025 07:32
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Знаковое достижение белорусских аграриев. Пять миллионов тонн зерна с учетом рапса собрано с наших полей. Цифра – внушительная, но работы еще предстоит немало. Зерновые и зернобобовые культуры без кукурузы, гречихи и проса убраны с 50 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолочено 5 млн тонн зерна вместе с рапсом-2

Как принято говорить, экватор жатвы – преодолен. На счету уже трех областей – Бересткой, Гродненской и Минской – более чем миллионный намолот. И сегодня становится понятно: усердие и трудолюбие, мотивация на новые рекорды – противовес любым капризам погоды. Труд хлеборобов обеспечивает продовольственную безопасность Беларуси, позволяет нам занимать высокие позиции на крупнейших международных рынках продовольствия.

# Уборочная кампания

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