Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На мой взгляд, да. И определенные моменты происходят, когда на новом витке появляется то же самое. Допустим, даже походы на Россию – цикл от 80 до 100 лет. Каждые 80-100 лет у кого-то в голове происходит заскок.

Александр Осенко:

Тогда объясните как научный работник. Почему мы историю учим, а наши оппоненты даже сейчас не извлекают уроки из этой истории?

Николай Бузин:

Здесь я не соглашусь. Они тоже ее учат, только не все. Доступ к знаниям, историческим фактам становится элитарным сегодня на Западе. Историю преподают по-разному.