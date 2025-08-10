Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
История циклична или нет?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, да. И определенные моменты происходят, когда на новом витке появляется то же самое. Допустим, даже походы на Россию – цикл от 80 до 100 лет. Каждые 80-100 лет у кого-то в голове происходит заскок.
Александр Осенко:
Тогда объясните как научный работник. Почему мы историю учим, а наши оппоненты даже сейчас не извлекают уроки из этой истории?
Николай Бузин:
Здесь я не соглашусь. Они тоже ее учат, только не все. Доступ к знаниям, историческим фактам становится элитарным сегодня на Западе. Историю преподают по-разному.
Белорусы защищены от кибератак? Мнение эксперта по нацбезопасности.
Александр Осенко:
То есть они ее переписывают?
Николай Бузин:
Они ее переписывают для пользователя.
Александр Осенко:
Из них делают манкуртов. Это те, кто не помнит своего прошлого.
Николай Бузин:
И это делается на различных уровнях понимания. Они, кому надо, историю учат.
Бузин: в нашей стране сделано все, чтобы войны у нас в ближайшее время не было.