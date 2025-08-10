Прямой эфир

Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого

10 августа 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
История циклична или нет?

Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого-2

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На мой взгляд, да. И определенные моменты происходят, когда на новом витке появляется то же самое. Допустим, даже походы на Россию – цикл от 80 до 100 лет. Каждые 80-100 лет у кого-то в голове происходит заскок.

Александр Осенко:
Тогда объясните как научный работник. Почему мы историю учим, а наши оппоненты даже сейчас не извлекают уроки из этой истории?

Николай Бузин:
Здесь я не соглашусь. Они тоже ее учат, только не все. Доступ к знаниям, историческим фактам становится элитарным сегодня на Западе. Историю преподают по-разному.

Белорусы защищены от кибератак? Мнение эксперта по нацбезопасности.

Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого-4

Александр Осенко:
То есть они ее переписывают?

Николай Бузин:
Они ее переписывают для пользователя.

Александр Осенко:
Из них делают манкуртов. Это те, кто не помнит своего прошлого.

Николай Бузин:
И это делается на различных уровнях понимания. Они, кому надо, историю учат.

Бузин: в нашей стране сделано все, чтобы войны у нас в ближайшее время не было.

# Международная политика # Интервью # История # Николай Бузин # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси намолочено 5 млн тонн зерна вместе с рапсом
10 августа 2025 07:32

В Беларуси намолочено 5 млн тонн зерна вместе с рапсом

Лукашенко: строительная отрасль Беларуси из года в год демонстрирует высокие результаты
10 августа 2025 07:31

Лукашенко: строительная отрасль Беларуси из года в год демонстрирует высокие результаты

Вы вообще на передовой! Бузин оценил работу белорусских СМИ
10 августа 2025 07:31

Вы вообще на передовой! Бузин оценил работу белорусских СМИ