Вы вообще на передовой! Бузин оценил работу белорусских СМИ

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы вообще на передовой боевых действий по одной простой причине, что любой войне предшествует информационная накачка. Подготовка населения, подготовка сознания к возможности войны.

Буквально две недели назад было заявление о том, что американцы готовы захватить Калининградскую область. Это тоже элемент информационного воздействия. И тут же сработали наши средства массовой информации, которые объяснили, что это фейковое заявление.

То есть это действие-противодействие будет всегда. И вы на передовой. Мы сегодня, здесь находясь, мы тоже с вами, как бы кто ни говорил, занимаемся информационно-психологическим воздействием на свое население. И на себя, друг друга. Почему?

Мы готовим вкусную еду, мы беседуем на отвлеченные темы, то есть мы себе это можем позволить. Мы не должны думать о хлебе насущном, которого нам почему-то не хватает. Мы не говорим о том, что обрушился какой-то дом, что уничтожен какой-то человек. Мы четко понимаем – мы живем в стране, где можно реализовать все, что нам хочется.

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