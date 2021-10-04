Будут ли в военно-патриотических лагерях перевоспитывать детей «невероятных» и что для них придумали в БРСМ?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

У нас даже в студенческих отрядах такая практика заведена, и она нормальная, что ребят из неблагополучных семей, пусть их будет 10-12 на группу толковых ребят, которые чего-то в жизни достигли. У них там происходит перевоспитание. Разовью мысль по поводу того, что собирать автомат или собирать страну. В связи с этим мы только что запустили такую хорошую акцию «Ведаю Беларусь». Это наша карта в виде пазлов, которую ребята собирают на время. Надо и страну собирать тоже. Алена Сырова, СТВ:

А где такую карту можно найти? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Как атрибут национальной символики такая карта.

Александр Лукьянов:

Абсолютно любая организация, которая имеет возможность наружной рекламы, может изготовить по техническому заданию такую карту. Кирилл Казаков:

Вы произнесли очень хорошую фразу, но я хотел бы ее перевернуть с ног на голову, о том, что дети из неблагополучных семей. Вернусь к самому началу программы. Человек, который взял ружье, был из благополучной семьи, но сейчас их принято называть змагарами или «невероятными». Детей из этих семей каким-то образом мы будем переделывать? Вы можете в своей части переделать детей «невероятных»?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Я хочу вернуться к самому началу разговора про воспитание. Это классика, когда идет воспитание – семья, школа и заканчивает армия. Это была бы классика. В любом случае – семья, школа и институты, которые должны ими заниматься. Вы сейчас подняли тему. Что же делать с теми, которые из неблагополучных семей. Я не говорю про змагаров, которых вы называете. Там же и благополучные, и неблагополучные. Кирилл Казаков:

Там большая часть – это наша буржуазия.

Александр Бражицкий:

Социально-опасное положение, в котором дети находятся. Последний пример приведу. Мы перед клубом проводили большое количество лагерей и смотрели, особенно после этих событий. У некоторых вызывало тревогу: пойдут дети или не пойдут к нам. Огромное количество детей. Мы очередную смену набирали за сутки. Алена Сырова:

А смена – это сколько человек? Александр Бражицкий:

25 человек, но мы, как правило, брали на суточную до 30 человек, больше мы не можем. А на дневную брали столько же – порядка 30 человек.