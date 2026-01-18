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Медведчук: Зеленский может объявить тотальную мобилизацию в Украине

18 января 2026 11:45
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Медведчук: Зеленский может объявить тотальную мобилизацию в Украине-0

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Владимиром Зеленским и его подельниками может быть объявлена тотальная мобилизация в Украине, чтобы не искать мирные пути. Об этом пишет ТАСС.

Вместо поиска вариантов установления мира «наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев», – указал Медведчук. Продолжение военных действий для «банды Зеленского» – спасение, потому что руководителям трагической катастрофы, в которой оказался народ Украины, необходимо будет ответить.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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