Прямой эфир

Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров

04 октября 2021 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров-1

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Говорят, хорошо быть в той аудитории, в которой ты все воспринимаешь. Я считаю, недавно услышала мысль, что именно через подачу блогерства, тиктокерства должны закладываться эти основы, в том числе и в TikTok.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр, вы же привозили к себе блогеров в часть? Отдача была какая-то?

Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров-3

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Отдача есть, но у нас, конечно, блогеры с небольшим количеством подписчиков, только пошло это развитие. Мы на уровне государства запаздываем.

Вера Широкая:
Если Федя с зеленым ирокезом за Родину, тогда часть группы людей, которые знают, что он крутой, много может себе позволить, за ним будет идти. Я вспоминаю свой опыт. Когда я работала освобожденным секретарем в колледже, я брала из группы, там все художники люди неформальные, находила самого отъявленного, посвящала в члены организации и делала из него лидера. Он ходил и значок БРСМ надевал в ухо. И за ним шли.

Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров-5

Алена Сырова, СТВ:
Была история, когда мальчик в TikTok выложил видео о том, как он шел и плевал на Вечный огонь. По-моему, десантники его взяли на поруки.

Читайте также:

Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк

Что важнее: научиться собирать автомат или гордиться флагом? Спросили у депутата и военного

Эффективен ли БРСМ? Спросили напрямую у первого секретаря

# Молодежь Беларуси # общество # Вера Широкая # Кирилл Казаков # Александр Бражицкий # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что важнее: научиться собирать автомат или гордиться флагом? Спросили у депутата и военного
04 октября 2021 17:39

Что важнее: научиться собирать автомат или гордиться флагом? Спросили у депутата и военного

Игорь Марзалюк о протестах в 2020-м: ни одного парня 19-летнего, который бы положил щит, поднял руки или удрал, не было
04 октября 2021 17:25

Игорь Марзалюк о протестах в 2020-м: ни одного парня 19-летнего, который бы положил щит, поднял руки или удрал, не было

Эффективен ли БРСМ? Спросили напрямую у первого секретаря
04 октября 2021 17:15

Эффективен ли БРСМ? Спросили напрямую у первого секретаря