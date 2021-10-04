Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Говорят, хорошо быть в той аудитории, в которой ты все воспринимаешь. Я считаю, недавно услышала мысль, что именно через подачу блогерства, тиктокерства должны закладываться эти основы, в том числе и в TikTok.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр, вы же привозили к себе блогеров в часть? Отдача была какая-то?
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Отдача есть, но у нас, конечно, блогеры с небольшим количеством подписчиков, только пошло это развитие. Мы на уровне государства запаздываем.
Вера Широкая:
Если Федя с зеленым ирокезом за Родину, тогда часть группы людей, которые знают, что он крутой, много может себе позволить, за ним будет идти. Я вспоминаю свой опыт. Когда я работала освобожденным секретарем в колледже, я брала из группы, там все художники люди неформальные, находила самого отъявленного, посвящала в члены организации и делала из него лидера. Он ходил и значок БРСМ надевал в ухо. И за ним шли.