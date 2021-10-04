Если Федя с зелёным ирокезом за Родину, за ним будут идти. Депутат о поколении TikTok-блогеров

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Вера Широкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Говорят, хорошо быть в той аудитории, в которой ты все воспринимаешь. Я считаю, недавно услышала мысль, что именно через подачу блогерства, тиктокерства должны закладываться эти основы, в том числе и в TikTok. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Александр, вы же привозили к себе блогеров в часть? Отдача была какая-то?