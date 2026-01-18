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Латвия продлила запрет на вечерние и ночные полёты вдоль границы с Беларусью до 18 февраля

18 января 2026 13:33
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Латвия продлила запрет на вечерние и ночные полеты вдоль границы с Беларусью. Если ранее ограничение обновляли еженедельно, то теперь его установили сразу на месяц – до 18 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия продлила запрет на вечерние и ночные полёты вдоль границы с Беларусью до 18 февраля-2

Согласно установленным правилам, с 20:00 до 08:00 по минскому времени полеты в приграничной зоне на высоте до шести километров полностью запрещены для всех типов воздушных судов. Аналогичные меры действуют и на участках границы с Эстонией и Литвой. Исключение составляют лишь специальные рейсы, согласованные с военными ведомствами.

# Латвия # Беларусь-Латвия # Граница # Государственная граница Беларуси

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