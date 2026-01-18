В Минске на 17-летнюю девушку с крыши торгового центра упала ледяная глыба

Белорусов призывают к особой внимательности вблизи домов и строений. Высока вероятность падения снега с крыш. Так, в Минске на 17-летнюю девушку упала ледяная глыба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел у одного из торговых центров. Следствие установило, что работники чистили крышу от снега и наледи. Однако место предполагаемого падения зимних осадков не было ограждено должным образом. Возбуждено уголовное дело.

В МЧС напоминают: прежде, чем проходить вдоль здания, нужно посмотреть, чтобы не было снежных «шапок» на крыше. Также необходимо обходить огороженные лентой участки и запретить детям стоять и играть у стен домов. Передвигаться лучше без наушников, чтобы услышать предупреждающий треск или крики прохожих.