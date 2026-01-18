В Португалии проходят президентские выборы

Португалия выбирает нового главу государства. Сегодня, 18 января, в стране стартовало голосование на президентских выборах. За высший пост борются сразу 11 кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно предварительным опросам, большая вероятность проведения второго тура 8 февраля. Действующий президент, популярный центрист Марселу Ребелу ди Соуза, уходит, упираясь в конституционный лимит в два срока. Пока португальцам непросто определиться с будущим главой государства.

Играет свою роль и отсутствие среди европейцев образа бесспорного общенационального лидера. К тому же выборы проходят на фоне экономических проблем в стране и социальной усталости. Значительная часть населения живет в относительной бедности.