Эффективен ли БРСМ? Спросили напрямую у первого секретаря

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу « По существу » собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Алена Сырова, СТВ: БРСМ существует далеко не первый год. Как вы оцениваете весь этот пройденный путь – эффективна ли работа БРСМ или недостаточно?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Важно военно-патриотическое воспитание. Тут, конечно, оно должно быть дополнено гражданско-патриотическим. Эти функции, цели, задачи возложены в том числе и на наше общественное объединение – Белорусский республиканский союз молодежи. Военные не смогут всех охватить. Необходимо работать в этом ключе с молодежью по формированию уважительного отношения к государственной символике, по формированию уважительного отношения к истории.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда из всех социологических опросов, из-за которых некоторые начинают бросать перья в эту организацию, четко мы видим, что 30 % по всей стране поддерживают и считают авторитетной эту организацию, сотрудничают с ней, то это очень хороший результат. Второго такого результата ни у одной общественной молодежной организации в стране нет. Поэтому у них нормальный, позитивный есть опыт, у них очень много системных, вменяемых людей. Другое дело, что меняется жизнь, подходы, и, естественно, хочется большего.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы с военными тоже работаете?

Александр Лукьянов:

Мне бы хотелось поблагодарить Игоря Александровича за поддержку – он поддерживает организацию не только в этой студии, но и постоянно, системно, в том числе наполнением ее фактологией исторической, ведь нам надо работать со штатными специалистами и с активом. Но в чем я выразил бы этот критерий эффективности? Наш актив вышел с инициативой по формированию благотворительного фонда. Сами ребята, сам актив сказал: «Мы должны поддержать эту семью, давайте сформируем такой фонд». И уже на следующие сутки более 5 000 рублей было на этом фонде. Вот критерий эффективности. Он заключается в том, что когда мы собрали впервые в истории 3 000 лучших представителей студенческих отрядов, они в рамках открытого диалога выразили желание и сказали: «А мы против того, чтобы на нашу страну оказывали непонятное санкционное давление, ведь мы трудимся». Каждому из нас, из тех ребят лучших, необходимо зарабатывать, а атака на наши предприятия косвенно бьет и на них.