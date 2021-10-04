Что важнее: научиться собирать автомат или гордиться флагом? Спросили у депутата и военного

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Приходя к вам в клуб, что важнее – научиться собирать автомат или гордиться флагом? Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И то, и другое важно.

Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:

В этом вопросе мы уходим от темы, периодически отвлекаясь, но нам надо будет выработать определенную позицию и решить, честно поставить перед собой вопрос и ответить на него. Мы все время елозим туда-сюда. Не на нашей программе, а вообще в отношениях среди людей. Куда нам идти? Очень просто. Во-первых, надо быть честными перед детьми, начинать военно-патриотическое воспитание (я не говорю про семейное, там понятно, там свой очаг, все заложится). Далее идет детский сад. Детский сад тоже должен давать воспитание. Оно должно быть с уклоном на то, что у нас есть страна, в стране есть люди, которые трудятся, и люди военные. Национальная идея будет прописана в Кодексе об образовании? Рассказывает Игорь Марзалюк – читайте здесь. Кирилл Казаков:

Мы в большинстве своем рождены в Советском Союзе и понимаем, как это устроено. Андрей Дудкин:

Еще надо говорить о том, что есть люди военные, есть люди в погонах, сотрудники милиции, люди, которые защищают нашу страну, и их надо уважать и любить. И кто-нибудь из вас когда-нибудь станет этим защитником. Вы заметьте, что было перед событиями.

Алена Сырова, СТВ:

Вот пример. Моя мама – учитель начальных классов, взяла в этом году первоклашек. У нее много желающих детей, мальчиков, быть военными, милиционерами, пожарными. Но потом куда девается это желание? Андрей Дудкин:

Если возьмем больше года назад. Передача о военных, репортажи о военных, конечно, были, но не в той степени, как это должно было быть. Игорь Марзалюк:

У нас должно быть, как система – внятная, понятная, прочитанная система мер и своя историческая политика, проговоренная четко и внятно. Кирилл Казаков:

Мы с Кодекса об образовании начали. Там будет что-то подобное? Стратегия какая-то будет заложена в этом Кодексе?

Игорь Марзалюк:

Все, что необходимо заложить в Кодекс, мы заложили. С учетом, в том числе, и мнений военных. Это первый момент. Второй момент. Возможно, кто-то не знает. Уже прошло предварительное совещание группы, созданной при премьер-министре нашей страны о патриотическом воспитании населения – не только молодежи. То есть это будет комплексное взаимодействие. Там разрабатывается стратегия и все остальные вещи. Самое главное, что должно у нас быть, что есть у американцев, поляков, у русских – это продуманная концепция исторического воспитания. А военно-патриотическое будет элементом этого системного воспитания.