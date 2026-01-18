МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам и опытом в подготовке личного состава. Договоренности достигнуты во время официального визита нашей делегации в Баку под руководством министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений и протокол о взаимодействии между МВД двух стран до 2028 года, заложив правовую основу для дальнейшего конструктивного партнерства. Кроме того, белорусская делегация ознакомилась с практической работой азербайджанских коллег, в том числе деятельностью спецподразделений.