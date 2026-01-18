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МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам

18 января 2026 13:38
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МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам и опытом в подготовке личного состава. Договоренности достигнуты во время официального визита нашей делегации в Баку под руководством министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД Беларуси и Азербайджана будут обмениваться методами противодействия угрозам-2

Стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, подписали соглашение о взаимном признании водительских удостоверений и протокол о взаимодействии между МВД двух стран до 2028 года, заложив правовую основу для дальнейшего конструктивного партнерства. Кроме того, белорусская делегация ознакомилась с практической работой азербайджанских коллег, в том числе деятельностью спецподразделений. 

# МВД Беларуси # Азербайджан # Беларусь-Азербайджан

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