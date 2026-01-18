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Bloomberg: Зеленский пытается улучшить позиции перед выборами в Украине

18 января 2026 11:15
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Bloomberg: Зеленский пытается улучшить позиции перед выборами в Украине-0

Владимир Зеленский предпринимает попытки вернуть утраченные позиции в рейтингах перед потенциальными выборами в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В материале указывается, что Зеленский на фоне скандала о коррупции усилил процесс налаживания контактов с возможными политическими оппонентами, потому что возросла вероятность проведения выборов.

Также, как отмечает агентство, Зеленский ведет работу и в направлении нанесения удара по возможным претендентам. Например, недавно у него произошла перепалка с мэром Киева Виталием Кличко, где причиной стал энергетический кризис в Киеве.

Фото: Pinterest

# Владимир Зеленский # Виталий Кличко

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