Прямой эфир

«Буду стоять рядом до победного». Актёр Сослан Фидаров рассказал, что его привело на Донбасс

23 июня 2023 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, пожалуйста, про ваш личный выбор. Вы все-таки человек искусства, не военной профессии, казалось бы, хотя мы знаем, сколько творческих людей в Великую Отечественную войну, да и раньше все поэты, писатели были служивые люди, которые воевали за свое Отечество. Как вы свой выбор сделали, почему надели военную форму?

«Буду стоять рядом до победного». Актёр Сослан Фидаров рассказал, что его привело на Донбасс-1

Сослан Фидаров, актер театра и кино, продюсер:
Я всегда говорил и буду говорить: я горжусь своей страной, горжусь своим флагом, формой, которая на мне сейчас. Горжусь всем тем, что происходит в моей семье, горжусь своими старшими и младшими. И когда моя страна сегодня в таком положении (не в самом лучшем), я засучил рукава и пошел. Вместе со своей страной буду стоять рядом до победного, пока мы не доведем это дело до конца.

Читайте также:  

«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового

«Волосы дыбом встали! По году не завозили продукты». Азаренок с Романовым посетили магазин в белорусской деревне

Лазуткин: «Работайте сколько хотите, пока не сдохнете». Почему в Беларуси такое не прокатит?

# Международная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу
23 июня 2023 19:28

Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу

Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»
23 июня 2023 19:24

Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»

В КГК поступило более 250 обращений по вопросам качества ремонта дорог
23 июня 2023 18:44

В КГК поступило более 250 обращений по вопросам качества ремонта дорог