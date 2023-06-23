«Буду стоять рядом до победного». Актёр Сослан Фидаров рассказал, что его привело на Донбасс

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Скажите, пожалуйста, про ваш личный выбор. Вы все-таки человек искусства, не военной профессии, казалось бы, хотя мы знаем, сколько творческих людей в Великую Отечественную войну, да и раньше все поэты, писатели были служивые люди, которые воевали за свое Отечество. Как вы свой выбор сделали, почему надели военную форму?
Сослан Фидаров, актер театра и кино, продюсер:
Я всегда говорил и буду говорить: я горжусь своей страной, горжусь своим флагом, формой, которая на мне сейчас. Горжусь всем тем, что происходит в моей семье, горжусь своими старшими и младшими. И когда моя страна сегодня в таком положении (не в самом лучшем), я засучил рукава и пошел. Вместе со своей страной буду стоять рядом до победного, пока мы не доведем это дело до конца.
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