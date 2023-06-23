В КГК поступило более 250 обращений по вопросам качества ремонта дорог

Новости Беларуси. Вопрос вопросов – так назвал ситуацию с ремонтом дорог глава государства на совещании с руководством Совета министров 22 июня. За тем, как продвигаются дела с обновлением дорожного покрытия, следят в Комитете государственного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение четырех дней работала горячая линия, куда белорусы могли сообщить о качестве ремонта улиц и дворовых территорий. Изначально заявки планировали принимать до 23 июня, однако из-за большого количества обращений срок продлили. Всего поступило более 250 звонков и свыше 50 сообщений в Telegram-канале, однако попыток связаться с Комитетом госконтроля было намного больше. Людей волнует как плохой ремонт дорог, так и полное его отсутствие.

Вера Мацулевич, заместитель начальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по Минску КГК Беларуси:

Понятно, что это очень популярно и востребовано. И людей это очень волнует. Когда с болью говорят: почему вместо асфальта насыпают что-то непонятное, оно разрушается, потом опять деньги вкладывают? Граждане неравнодушны, почему деньги тратятся неэффективно. А другие говорят: нам очень тяжело жить, помогите, дорогу отремонтируйте. Если разрыли дорогу и бросили или ее размыло и не восстановили – так не должно быть.