Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: К нам иногда приходят со всякими инвестициями. Помнишь, либеральные экономисты, они прямо молятся на эти инвестиции: приди, инвестор, купи у нас землю, купи у нас людей, только будь здесь господином.

Евгений Пустовой:

Вклад – будет лад. Вклад – клад – лад. Так вот, в 6 утра встать и пойти поработать на хозяйстве своем, потом поехать на работу государственную, потом вернуться. И так каждый день из года в год. Это я рассказываю историю нашей знакомой семьи из деревни. И они две квартиры смогли купить своим детям и сами не бедно живут. Но они работают. Вот это вклад, вот это инвестиции. И нам надо научиться инвестировать в свою же экономику. А не в эти облигации, иностранные заимствования и так далее. Никто просто так грошы не даст.

Помнишь, когда у нас хотели в МАЗ инвестировать, в тракторный, в комбайны, даже они не были тогда созданы, в «Интеграл». И когда многие плакали: ох, Лукашэнка, чаго ён за гэта ўсё трымаецца? Трымаецца, чтобы страна стояла. Потому что когда я объехал все постсоветское пространство, я увидел, что творится после прихода инвестиций. И сейчас уважаемые русские друзья поняли. Это же никакой экономической зависимости: наживку взяли, рыбка споймала червячка – гнилую инвестицию – и все.