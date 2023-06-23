Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
К нам иногда приходят со всякими инвестициями. Помнишь, либеральные экономисты, они прямо молятся на эти инвестиции: приди, инвестор, купи у нас землю, купи у нас людей, только будь здесь господином.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Значит так. Что такое инвестиции? Это в 6 утра встать, пойти…
Григорий Азаренок:
Это вложения.
Евгений Пустовой:
Вклад – будет лад. Вклад – клад – лад. Так вот, в 6 утра встать и пойти поработать на хозяйстве своем, потом поехать на работу государственную, потом вернуться. И так каждый день из года в год. Это я рассказываю историю нашей знакомой семьи из деревни. И они две квартиры смогли купить своим детям и сами не бедно живут. Но они работают. Вот это вклад, вот это инвестиции. И нам надо научиться инвестировать в свою же экономику. А не в эти облигации, иностранные заимствования и так далее. Никто просто так грошы не даст.
Помнишь, когда у нас хотели в МАЗ инвестировать, в тракторный, в комбайны, даже они не были тогда созданы, в «Интеграл». И когда многие плакали: ох, Лукашэнка, чаго ён за гэта ўсё трымаецца? Трымаецца, чтобы страна стояла. Потому что когда я объехал все постсоветское пространство, я увидел, что творится после прихода инвестиций. И сейчас уважаемые русские друзья поняли. Это же никакой экономической зависимости: наживку взяли, рыбка споймала червячка – гнилую инвестицию – и все.
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