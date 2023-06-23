«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.