«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях актер театра и кино, продюсер Сослан Фидаров, а также политический обозреватель Евгений Пустовой.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Какая основная опасность электоральной кампании? Как видишь ты как политический обозреватель?
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Электоральная кампания всегда у черты. Всегда люди выбирают. Это инвестиции в наше будущее. Перезагрузка. Но можно ошибиться с выбором. Даже Молдова показала, выбирали их Тихановскую (Санду), а потом жгут костры недовольства их же молдавские невероятные. Важно, что сейчас электоральные кампании превращаются в смену режима. Нельга скавырнуць Лукашэнку.
Григорий Азаренок:
Фридман есть такой, который на Вадима Францевича Гигина доносы пишет по разным странам, идиот такой, тупой.
Евгений Пустовой:
С такой фамилией быть тупым – это надо постараться.
Григорий Азаренок:
У него получается. Так вот, этот Фридман сказал: Лукашэнка прыпiша сабе 90-93 адсоткi. То есть они прекрасно понимают, что все те, кто там, 15 %, кто против…
Евгений Пустовой:
А што яны прыпішуть ад Евросоюза? От какой сотки, от 100 % он имел в виду? А яны ад Еўразвязу, ад амбасады ЗША што прыпішуць? Они уже готовят поле: зноў нячэсна!
Григорий Азаренок:
Что Батька наберет больше 90 %, они уже это понимают. Потому что все дегенераты съехали, а нормальные люди остались. Все посмотрели на Украину, перекрестились за здоровье Батьки и будут голосовать.
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