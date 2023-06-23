Прямой эфир

Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу

23 июня 2023 19:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Молодежную делегацию Беларуси встретили в Уфе. В столицу Башкортостана прибыли 60 человек – это представители БРСМ, Молодежного центра и парламента. Все они станут участниками Х Форума регионов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу-1

Приветствовали гостей с местным колоритом. В аэропорту устроили целое представление: музыканты исполняли народные композиции, а девушки в национальных костюмах угощали ребят традиционными блюдами.

Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу-4

Александр Елисеев, заместитель начальника Республиканского молодежного центра Беларуси:
В нашей делегации все в первый раз в Башкирии, в Уфе. Долетели отлично. Прилетели мы ради молодежного форума в рамках Х Форума регионов Беларуси и России. Ждем, что будут позитивный настрой и отличные эмоции. Мы привезли свои проекты, которые мы хотим презентовать на треках, которые будут проходить в рамках форума, и предложить провести их в нашем Союзном государстве.

Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу-7

Познакомиться с белорусской культурой поближе жители из Уфы смогут уже завтра, 24 июня. Наши активисты привезли творческие номера, которые они продемонстрируют на концерте в честь Дня молодежи. К слову, в ближайшее время в столицу Башкортостана прибудет вторая часть нашей делегации. Всего в молодежном форуме примут участие 100 молодых белорусов в возрасте от 18 до 35 лет.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»
23 июня 2023 19:24

Пустовой: «Когда я объехал всё постсоветское пространство, увидел, что творится после прихода инвестиций»

В КГК поступило более 250 обращений по вопросам качества ремонта дорог
23 июня 2023 18:44

В КГК поступило более 250 обращений по вопросам качества ремонта дорог

«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового
23 июня 2023 18:40

«Смена режима». Почему электорату лучше не шутить на выборах? Пример Молдовы от Пустового