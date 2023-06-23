Белорусские участники Х Форума регионов Беларуси и России прибыли в Уфу

Молодежную делегацию Беларуси встретили в Уфе. В столицу Башкортостана прибыли 60 человек – это представители БРСМ, Молодежного центра и парламента. Все они станут участниками Х Форума регионов России и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствовали гостей с местным колоритом. В аэропорту устроили целое представление: музыканты исполняли народные композиции, а девушки в национальных костюмах угощали ребят традиционными блюдами.

Александр Елисеев, заместитель начальника Республиканского молодежного центра Беларуси:

В нашей делегации все в первый раз в Башкирии, в Уфе. Долетели отлично. Прилетели мы ради молодежного форума в рамках Х Форума регионов Беларуси и России. Ждем, что будут позитивный настрой и отличные эмоции. Мы привезли свои проекты, которые мы хотим презентовать на треках, которые будут проходить в рамках форума, и предложить провести их в нашем Союзном государстве.