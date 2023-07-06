Будет ли ядерная война? Мнения экспертов разделились

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, ведущая:

И вот это ужасает, гадание на ромашке нынешних западных лидеров: нажмут или не нажмут. И действительно, уже забыли о возможных красных линиях, потому как все они уже уничтожены.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):

Что касается этих пресловутых красных линий – понятно, что та красная кнопка, о которой так много говорят, находится в Москве в руках президента Российской Федерации. Но он всеми силами, я уверен, не хочет на нее нажимать. Он, наверное, опираясь на волеизъявление российского народа, если бы хотел, давно бы мог это сделать. Где первые скажут: «Да гори оно все огнем!» Мне кажется, так могут сказать в России. В этой игре кто первый свернет, кто первый моргнет, глядя друг другу в глаза, Запад очень сильно рискует. Потому что российский народ, пусть это прозвучит жестко в этой студии, уже дал президенту мандат на применение ядерного оружия. Многие задаются вопросом, почему еще его до сих пор не расчехлили. И вот поэтому западному центру силы следовало бы основательно задуматься на предмет того, сколько можно дразнить ядерного медведя. Рано или поздно пресловутые красные линии будут перейдены. Надежда Сасс:

Вы совершенно правы. Знаете, Павел, мы, конечно, воспринимаем сейчас Запад как Запад, который един. Но на самом-то деле среди пугающей, абсолютно жесткой и воинствующей риторики просматриваются и достаточно здравые, адекватные и мудрые мысли. Я бы хотела, чтобы мы с вами обратили внимание на заявления депутата Европейского парламента Клэр Дейли. Это было эксклюзивный комментарий для программы «САСС уполномочен заявить», записан в Страсбурге. И тогда действительно Клэр Дейли заявила, что именно Британия в марте 2022 года вместе с Соединенными Штатами выступили теми игроками, которые не подтолкнули Украину, а наоборот, отдалили от мира и прекращения военных действий.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Я хочу сказать: не надо недооценивать западные страны и западных руководителей. Если думать, что они привыкли сидеть в кафешках и комфорте… Если надо, они пойдут на ядерную войну. И, скорее всего, они пойдут на ядерную войну. Это люди, которые столетиями плавали на пиратских кораблях, погибали, но грабили. И не могут не грабить. Они 500 лет грабят весь мир. Англичане, потом Соединенные Штаты. Мы помним Рейгана, который сказал, что есть вещи поважнее, чем мир. И которому удалось нагнуть и в конце концов развалить Советский Союз. Именно старая партийная номенклатура испугалась, отошла, и был разрушен Советский Союз. То же самое происходит с нынешней Российской Федераций. Постоянные уступки, красные линии, правильно Павел сказал, уже в какую-то иронию превращаются. Они думают: Если мы разрушили Советский Союз, почему мы не можем разрушить Российскую Федерацию, которая в пять раз слабее Советского Союза?» Почему? У нас сейчас такая мощь! И Англия тут поднимается, и США могучие. В целом коллективный Запад. А еще Китай, надо же с Китаем что-то им делать. Поэтому думать, что они побоятся, что они какой-то комфорт… Для них сейчас одна задача: сохранить мировое господство. Или они его сохранят, или они откатятся и в конце концов развалятся. Поэтому здесь никакого успокоения, что пойдут на мир, нет. Мир идет к жесточайшей конфронтации. Я думаю, что тактическое ядерное оружие будет применено с обеих сторон как минимум. К этому надо готовиться. И особенно у нас, в Республике Беларусь. Мы здесь такой выступ, балкон. Здесь надо готовиться. И Российской Федерации, и Западу. Идет конфронтация, никто не свернет. Это не превратится в какую-то такую мирную Корею 1953 года. Сейчас уже ставки очень высоки, и они будут расти. Надежда Сасс:

Часто слышу позицию некоторых белорусских экспертов о том, что хватит это терпеть. Ударим оружием ядерным по Лондону. Как вы к такой позиции относитесь и какая, на ваш взгляд, правильная в нынешней геополитической игре? Даже не игре, а схватке, к сожалению.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Слушайте, на нас же все-таки люди смотрят, давайте все-таки будем ответственными за свои слова, елки-палки. Что теперь, посмотреть нашу программу и в бункер всем детей заводить и йод искать? Прекратите, уважаемые. Какая ядерная война. На самом деле, во-первых, давайте так. Как четко сказал Путин, и это видно в целом, в России боятся провести даже массовую мобилизацию. Очевидно, оценивая готовность массового простого россиянина идти умирать с автоматом в руках. Я сомневаюсь, что действительно у российского руководства… Опять-таки, правильно сказал Лукашенко: если будет экзистенциальная угроза, прямое вторжение на территорию Российской Федерации, угрожающее самому существованию Российской Федерации. Грубо говоря, за Мелитополь и Бердянск никто ядерную войну развязывать не будет. И это прекрасно нужно понимать. Когда спецоперацию начинали, из чего-то же исходили? Наделали ошибок, насовершали глупостей, вскрылась куча недостатков российской армии. Постепенно их исправляют, будут выруливать. Но я думаю, что Путин, который это все начинал штучно, не скажет: ребята, мы настолько слабы, что кроме ядерной бомбы у нас ничего нет. Давайте будем откровенны: рассуждения о ядерном оружии – признак слабости. Это как больше уже других инструментов не осталось. Тот же Сергей Александрович Караганов как крайне грамотный международник закинул интеллектуальную провокацию – это одно. То, что нужно говорить о том, что ядерный конфликт в случае определенных уровней эскалации в принципе возможен – это правильно. Но говорить о том… Беспилотник прилетел в Кремль – давайте по этому поводу на Киев ядерную бомбу сбросим… Вы что, вообще поехали там? Извините за грубость. Что за бред? Нет, конечно. Еще тысяча унижений, которые может стерпеть Россия и тысячу раз победить после этого. Но ядерную войну можно развязать только один раз.