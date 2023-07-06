Волошин: британцам очень легко рисковать, понимая, что в большую драку ввяжутся большие ребята из-за океана

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Что касается того, как изменить позицию Британии сейчас, наверное, никак. Я могу рассказать только то, что действительно британцы очень грамотно используют, было сказано правильно, то, что в случае любого ответа России, системного какого-то, масштабного, тем более военного… Скажем, этот ответ затронет в том числе и Соединенные Штаты. Поэтому, конечно, британцам очень комфортно и легко рисковать, понимая, что в большую драку ввяжутся большие ребята из-за океана. В этом смысле они, конечно, это прекрасно осознают, отдают себе отчет в том, что Россия не может ответить просто по Британии, не зацепив при этом США. Потому что уже настолько значима для Соединенных Штатов Британия. И поэтому даже обсуждать эти варианты, хотя сейчас, с подачи уважаемого господина Караганова, в дискуссию внесли рассуждения о превентивном ядерном ударе. Но я бы не стал в эти игры играть. Другое дело, как раз отмечу по аналогии, у меня как у политолога-международника по образованию, дипломата, похожая ассоциация с очень грамотной линией, которую проводит сегодня Республика Беларусь. Все знают, такой имидж сложился у Александра Лукашенко, что, в отличие от многих в Москве, у него в критической ситуации рука не дрогнет.

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