Депутат Европарламента: западные чиновники скорее позволят украинцам умирать, чем прекратить войну в рамках инициативы Китая

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

А что вы думаете о мирных инициативах, которые мы услышали от лидера Китая, Президента Республики Беларусь? Насколько я понимаю, существуют две разные позиции. Вы, говорившие и продолжающие говорить о мирном урегулировании конфликта, и остальная часть Европарламента.

Мик Уоллес, депутат Европарламента от Ирландии:

Мне очень понравилось, что Китай выступил с мирной инициативой по урегулированию конфликта, но в то же время я был разочарован, что американские и европейские политики полностью проигнорировали ее. Они совершенно не хотят, чтобы Китаю приписывали подобную инициативу. Западные чиновники скорее позволят дальше украинцам умирать, нежели позволят прекратить войну в рамках инициативы, предложенной Китаем. Вы упоминали, что Лукашенко предлагал подобную инициативу. Однако необходимо понимать, что сейчас ЕС видит в Лукашенко не независимого игрока, а союзника России. Китай же решил сохранять нейтралитет в этой войне. Он никак не участвует в боевых действиях и не поставляет оружие России в отличие от ЕС, который отправляет оружие в Украину. Таким образом Китай сохраняет кредит доверия как нейтральный игрок. В то же время стоит отметить, что европейцы сегодня в какой-то степени вторят Джорджу Бушу, который говорил, что вы либо с нами, либо против нас, когда США незаконно вторглись на территорию Ирака, в итоге убили более миллиона гражданских лиц. Сегодня любой, кто сохраняет нейтралитет, становится противником ЕС, что является абсурдной позицией. Западных политиков не интересует мирное урегулирование конфликта, пока это не будет выгодно ЕС и США.