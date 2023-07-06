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Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей для БГМУ и БГУИР. В Минске построят новые общежития для студентов

06 июля 2023 13:41
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Новости Беларуси. Новое общежитие в студенческой деревне сдадут уже в 2023 году. Здание возводится на пересечении улицы Семашко и проезда Каролинского, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей для БГМУ и БГУИР. В Минске построят новые общежития для студентов-1

Кампус предназначен для студентов БГМУ и БГУИР. Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей объединены 2-этажной пристройкой. В части, предназначенной для медуниверситета, уже завершена чистовая отделка помещений, в ближайшее время приступят к комплектованию мебели. Жилые блоки в этом здании имеют собственную кухню, санузел и одну или две комнаты. В 20-этажном здании приступили к чистовой отделке, идет работа над фасадом.

Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей для БГМУ и БГУИР. В Минске построят новые общежития для студентов-4

Анжела Бобарико, директор УКС Мингорисполкома:
Для БГУИРа общежитие у нас 20-этажное, аналогичная планировка. Значит на первых этажах у нас размещаются административные блоки, хозяйственные помещения, стирально-прачечный комлекс. Подрядчик приступил к благоустройству территории. Там будут размещаться парковка, спортивная площадка и малые архитектурные формы.

Два жилых корпуса на 11 и 20 этажей для БГМУ и БГУИР. В Минске построят новые общежития для студентов-7

Также до 2024 года планируется построить еще три общежития в других точках города. Первое, на 1 030 мест, предназначено для студентов БНТУ. Второе – для БГТУ.

# Общежития в Минске # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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